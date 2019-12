Alejandro Kladniew, le candidat indépendant qui cherche à présider une "AMIA unie et plurielle"

"Nous voulons une AMIA large, plurielle et ouverte." Alejandro Kladniew, un psychopédagogue et un homme qui travaille dans les institutions de la communauté juive en Argentine depuis les années 80, mais qui pose maintenant un défi ouvert pour l'année prochaine, est celui qui soulève ces désirs directement et franchement. de l'AMIA.

Kladniew est convaincu que la mutuelle juive doit opérer un changement retentissant pour devenir une institution "Mettre fin aux fissures et aux affrontements internes." Pas par hasard, votre groupe est appelé «UNE AMIA"

En vue des élections internes de l'AMIA qui se tiendront en avril 2020, Kladniew a déjà commencé à visiter des institutions et à contacter des personnes de tous les côtés de la mutuelle juive pour sa candidature à la présidence. Et au vu de sa position devant le nouveau gouvernement d'Alberto Fernández, il assure sans détour: "Nous serons critiques à l'égard de toute question qui s'éloigne du chemin de la vérité et de la justice", a-t-il déclaré en dialogue avec Infobae.

Kladniew est le fils de parents juifs et ses grands-parents sont arrivés d'Europe à la fin des années 1920 entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Il est né en 1960 à Parque Chas et depuis son enfance, il a fait ses études dans des institutions communautaires comme la shule «Neve Shalom». Père de trois enfants et grand-père, ce psychopédagogue qui travaillait à Bet Am de Lanús, était consultant auprès du Joint pour la communauté juive du Chili et dirigeait la FACCMA, entre autres choses, estime qu'il est temps de renouveler les pouvoirs dans l'AMIA.

-Quel est le motif central qui vous mobilise pour présider l'AMIA?

-Le motif central qui me motive à présider l'AMIA est qu'elle répond aux besoins et aux exigences de ses partenaires en particulier et de l'ensemble de la communauté juive en général. Nous voulons une AMIA qui contient la grande diversité que nous, les Juifs, avons dans cette ville plurielle, dans un cadre de profond respect et de coexistence avec la façon dont chaque personne ressent et exerce sa pratique en tant que juif. Cela me mobilise pour faire en sorte que l'institution soit pluraliste, diversifiée et ouverte, que nos parents, nous, nos enfants et petits-enfants soient fiers d'y appartenir. Notre groupe a atteint l'unité, le consensus grâce au travail de nombreux dirigeants qui ont démissionné de leurs aspirations personnelles dans la poursuite de la communauté. UNA AMIA rassemble les partis politiques communautaires les plus pertinents tels que Avodá, Plural Jai, Mouvement sioniste indépendant et rénovateur, Meretz et AMIA appartient à Tout le monde. Et plus de 40 institutions dont des clubs, des écoles, des institutions sociales, des temples, des communautés religieuses des mouvements conservateurs et libéraux. J'ai l'honneur, en tant que membre indépendant de la communauté, que tous ces facteurs m'ont nommé candidat à la présidence. D'après mon expérience en tant que leader, j'ai été directeur pour l'Amérique latine et les Caraïbes de l'American Joint Distribution Committe. J'étais directeur exécutif de Hebraica Argentina, de la FACCMA et de BET-AM de Lanús et également associé fondateur et ancien président de la maison de soins infirmiers Ledor Vador, poste que j'ai occupé jusqu'en avril 2019, à la fin de mon mandat.

-Quels projets avez-vous vers l'avenir pour améliorer l'institution?

-Parmi nos projets les plus pertinents, Nous proposerons des activités culturelles dans tous les quartiers où l'offre est faible, afin de bénéficier au plus grand nombre de partenaires et d'institutions. Nous allons mettre en place un système de soutien économique aux familles qui, selon l'évaluation des travailleurs sociaux, ne sont pas en situation économique pour couvrir le coût des écoles de notre réseau. Nous atteindrons des critères pour que l'attention aux proches des défunts qui ont besoin d'utiliser notre cimetière soit beaucoup plus conviviale, conteneur et humaniste. Dans le domaine de l'emploi, nous allons développer des microcrédits pour les personnes qui ne peuvent pas réintégrer le marché du travail en tant qu'employés. Nous allons créer le secrétaire au genre, pour réfléchir, former et établir de nouvelles règles pour l'intégration des femmes et des jeunes dans la prise de décision. Nous convoquerons tous les proches des victimes de l'attaque pour revenir faire un acte central où toutes les voix pourront s'exprimer, sans censures ni griefs et nous les accompagnerons dans leurs différents moyens de recherche de justice. Nous soutiendrons également les différents rabbinats des différents courants religieux qui composent notre communauté. Nous travaillerons en coordination avec d'autres organisations sœurs dans la prise en charge sociale des plus vulnérables, en convenant de critères d'évaluation universels, afin de fournir des soins équitables, humanitaires et de qualité à ceux qui souffrent le plus en matière de nourriture, de médicaments et d'aide au logement .

-Quelles sont les principales objections aux autorités actuelles?

-Il y a 13 ans que l'AMIA, qui est l'une des institutions les plus représentatives de notre communauté dans le pays, est dirigée par un courant spécifique qui qualifie et classe malheureusement le reste de ceux qui ne ressentent pas, ne pensent pas ou ne pratiquent pas leur judaïsme comme ils le font Ils considèrent que cela devrait être pris. De plus, pendant tout ce temps, les décisions pertinentes ont été prises par une seule personne, ce qui génère souvent plus de fissures que de ponts très intolérants et disqualifiants pour ceux qui ne pensent pas comme lui. Cette conduction a des difficultés évidentes dans la gestion de la qualité, car son plus grand dévouement est d'exercer un contrôle et une maîtrise des caractéristiques religieuses plutôt que de répondre aux besoins de milliers de partenaires qui vivent leur manière d'être juifs de différentes manières et qui souhaitent pouvoir vivre dans l'unité et l'harmonie, y compris tout le monde et pas seulement une partie. Où mettre davantage l'accent? La mission de l'AMIA, puisque sa fondation a été principalement au service des personnes et des institutions en situation de vulnérabilité, il s'agit d'un mandat fondamental et d'un exercice des valeurs de notre peuple. En ce sens, nous voulons mettre l'accent sur les programmes liés à l'assistance sociale, à l'emploi et à l'éducation, qui doivent être exécutés avec un indice élevé de sensibilité, de transparence, de professionnalisme et de qualité. Donnez également un espace aux jeunes et aux femmes pour participer à la prise de décision de notre institution et exercer une influence saine dans d'autres organisations afin qu'une véritable transformation générale soit réalisée et que la communauté entière devienne plus inclusive. Nous voulons que notre institution redevienne un modèle d'identification générateur de fierté et de honte.

– Quelle position adoptera-t-elle si elle parvient à la présidence de l'AMIA devant un gouvernement qui a approuvé le mémorandum avec l'Iran?

-C'est une nouvelle étape, avec de nombreux dirigeants qui ont déjà fait partie de l'exécutif à d'autres moments. Notre façon d'être en relation avec les instances officielles, comme avec tout type d'institution, passe par la recherche d'échanges constructifs d'idées et de positions qui nous conduiront aux meilleurs résultats pour les parties concernées. Sur le plan conceptuel, nous critiquerons toute question qui s'éloigne du chemin de la vérité et de la justice.

– Quelles questions pensez-vous que l'AMIA devrait poser au nouveau gouvernement sur la lutte contre le terrorisme?

-Nous croyons que toute personne qui aime et apprécie la liberté doit rejeter cette forme de violence terrible et inhumaine, qui expose l'une des pires facettes de l'être humain. En ce sens, nous exprimons le rejet de ce type de comportement par la personne qui l'exerce. L'AMIA a été la cible de l'attaque terroriste la plus atroce en Argentine, malheureusement, les forces de sécurité et leurs électeurs non seulement n'ont pas pu empêcher que cela se produise, mais après 25 ans, ils n'ont pas non plus trouvé la vérité et donc la justice. Malheureusement, notre État a été inefficace et nous avons le devoir de continuer à exiger que notre pays puisse affronter ce fléau avec professionnalisme, transparence et pertinence.