Alfonso Durazo a déclaré avoir demandé la démission de responsables liés à Genaro García Luna

Cet après-midi, Alfonso Durazo, chef du Secrétariat à la sécurité et à la protection des citoyens (SSPC), a informé que plusieurs administrateurs avaient démissionné, pour ses liens présumés avec l’ancien secrétaire à la sécurité publique, Genaro García Luna, arrêté le 9 décembre à Dallas, au Texas, accusé de corruption et de liens présumés avec le trafic de drogue.

Lors d’une interview près du Palais National, Alfonso Durazo Il a révélé qu’il s’agissait de plusieurs fonctionnaires, qui sont situés dans différentes zones, mais a exclu qu’ils puissent être tenus pour responsables.

«Ils ne correspondent pas à la portée du Secrétariat à la sécurité et à la protection des citoyens. Certains collaborateurs ont déjà été invités à démissionner », a-t-il déclaré.

Après l’arrestation de García Luna, le chef de la SSPC a commencé avec la tâche d’analyser les personnes qui pourraient avoir collaboré avec l’ancien fonctionnaire qui a servi dans le sexennat de Felipe Calderón (2006-2012).

«Ils sont plusieurs. De divers domaines et PDG. Ce que nous recherchons par niveau de responsabilité ce que cela signifie, c’est que la relation qu’ils ont eue avec García Luna a abouti à une complicité. »

García Luna, considérée comme la «main droite» de Calderón Hinojosa Il est en prison pour ses liens présumés avec le cartel de Sinaloa.

Le procureur américain Richard Donoghue accusé García Luna accepte des pots-de-vin et empocher des millions de dollars du trafiquant de drogue Joaquin “El Chapo” Guzman, ancien chef du cartel de Sinaloa et condamné à la réclusion à perpétuité par le même tribunal que l’ancien secrétaire à la sécurité.

Les plaintes indiquaient qu’entre 2001 et 2012, García Luna a accepté des sommes d’argent juteuses en échange de la protection du cartel de Sinaloa sur leurs activités de trafic de drogue.

Nous devons nous rappeler que Garcia Luna a été arrêté après témoignages de plusieurs trafiquants de drogue lors du procès de “El Chapo”, qui a eu lieu entre novembre 2018 et février 2019 et dans lequel le capo, considéré comme l’un des plus importants de l’histoire du pays, a été condamné à la réclusion à perpétuité.

Jesús «El Rey» Zambada, ancien chef des opérations du cartel de Sinaloa, était l’un des trafiquants de drogue qui a révélé avoir soudoyé García Luna et avec qui il a rencontré deux fois dans un restaurant (les deux fois, il lui a remis des sommes d’argent juteuses).

La première occasion, selon Zambada, C’était en 2005 lorsque García Luna était le chef du AFI, sous mandat de Vicente Fox (2000-2006).

La deuxième occasion s’est tenue un an après cette date et après avoir accepté le poste de secrétaire à la sécurité publique auprès du président Felipe Calderón à la présidence.

Le 25 février de cette année, le juge new-yorkais Peggy Kuo a nié avoir libéré sous caution Genaro García Luna. Lors d’une comparution, le juge a lu les accusations portées contre García Luna et son avocat a demandé à ce que son agent soit libéré sous caution, ce qui l’a immédiatement refusé.

Peggy Kuo l’a rejetée et a averti qu’il y avait “Risque de fuite”, car dans les accusations de trafic de drogue contre l’ancien ministre, il aurait utilisé son pouvoir, ses influences et ses pots-de-vin.

Garcia Luna Il a été assisté en tout temps par un interprète qui a tout traduit dans son oreille et ce qui s’est développé dans cette apparence.

L’épouse de l’ancien fonctionnaire et ses deux enfants ont assisté à la réunion, à laquelle il a dirigé son regard.