Alfonso Romo: le chef du bureau de la présidence est accusé d’avoir été le chef dévastateur de l’environnement dans un paradis maya

Un mégaprojet de biotechnologie fondé par Alfonso Romo Garza, l’actuel chef de cabinet du président López Obrador, a conduit l’Office fédéral de la protection de l’environnement (Profepa) à enquêter en avril 2018 sur les dommages environnementaux dans la péninsule du Yucatan.

Les inspecteurs ont découvert qu’un 5500 mètres carrés de cénote Il avait été recouvert de terre, de pierres et de décapage et transformé en boue. Cependant, malgré ces conclusions, le Profepa n’a pas renvoyé l’affaire au procureur pour enquêter sur la question de savoir si les événements avaient configuré un crime environnemental.

Le responsable était une entreprise appelée Enerall, fondée en 2007, et transformée dix ans plus tard en le plus grand opérateur d’eau souterraine à usage agricole de la péninsule, et le troisième dans tout le pays.

Selon le magazine Process, dans le cadre de ses opérations, l’entreprise est intervenue dans des zones de la jungle maya et a compromis l’habitat et la faune installés dans ces zones.

De même, il a également été constaté que ni le Profepa ni la Conagua n’ont effectué d’audits pour vérifier le respect de ces dispositions et analyser la qualité de l’eau dans les locaux de l’entreprise. En fait, le cénote était couvert même si MIA Enerall avait accepté de préserver ces plans d’eau.

Cela a été révélé par une enquête développée en partenariat avec la plateforme de journalisme latino-américaine CONNECTAS, Aristegui News, Process, Noise on the Web, Univision, Vice in Spanish et le soutien de Centre international des journalistes (ICFJ). Le travail a impliqué la formulation de plus de 1 500 demandes d’informations par le biais de la loi sur la transparence, l’obtention de plus de 1 000 documents de l’entreprise et de ses activités, ainsi que l’analyse de plus de 147 000 données du Registre public des droits de la Eau (REPDA) de la Commission nationale de l’eau (Conagua).

Les données obtenues montrent comment l’expansion rapide a transformé Romo Garza, par le biais d’Enerall, en chef des eaux sur le territoire maya. L’entreprise a besoin de grandes quantités de liquide pour concrétiser la vision de son fondateur de transformer des sols fertiles improductifs car ils sont caillouteux. L’objectif est d’accélérer le cycle de la nature de deux siècles, comme Romo l’a lui-même expliqué, un agronome de 69 ans.

“Si vous allez de Cancun en voiture à Merida, il n’y a rien. Eh bien, mais toute cette zone est assise dans l’eau. Qu’avons-nous fait Ils le verront. En utilisant la technologie de pointe des micro-organismes mexicains, nous transformons les sols improductifs en sols productifs. Que fait la nature en 200 ans, nous le faisons en un an», A-t-il déclaré à un groupe d’entrepreneurs en mars 2017 lors d’un forum du magazine Forbes.

La technologie utilisée pour atteindre les objectifs au Yucatan est basée, parmi ses composantes fondamentales, sur l’utilisation d’un système qui extrait l’eau du sous-sol pour irriguer la terre 270 jours par an à travers 60 puits et 30 pivots, dont chacun Il reste actif 7 heures par jour, selon une description envoyée par la société au Profepa et aux dossiers de Conagua.

L’eau de l’aquifère de la péninsule du Yucatan, qu’Enerall a réussi à servir comme aucun autre individu, C’est la clé de la région. Bien que l’aquifère dispose encore de ressources massives, au cours de la dernière décennie, sa disponibilité annuelle moyenne a chuté de près de 50%. Le fait a coïncidé, entre autres facteurs, avec l’augmentation des octrois de permis d’exploitation de l’aquifère au cours des 10 dernières années, comme en témoignent les propres données de Conagua.

Les cenotes, semblables aux grands puits, se nourrissent d’eau par les connexions souterraines qui s’étendent à travers la région. Ils représentent la seule source d’approvisionnement et étaient considérés comme sacrés par les ancêtres mayas. Tizimín est la ville qui rassemble le plus grand nombre de cenotes du pays, avec 369 sur 3 001, et c’est là qu’Enerall a été accusé d’avoir endommagé un à Rancho Asideros.