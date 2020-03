Alfredo Alcón aurait 90 ans: Mirtha Legrand, Graciela Borges et Claudia Lapacó s’en souviennent avec des anecdotes inoubliables

Alfredo Alcón Il est né le 3 mars 1930 à Ciudadela. Une nuit d’été, il y avait une énorme lune, une de celles qui ne semble être atteinte qu’en tendant la main. J’étais sur la terrasse avec Felix, son père, et lui a demandé s’il pouvait l’apporter. Alors l’homme a cherché une échelle et a grimpé pour essayer de l’atteindre. Une tentative, puis une autre et la lune était aussi proche que loin. Le papa ne pouvait pas réprimer le sourire face à la frustration de son enfant, que malgré cela Il continuait de rêver qu’un jour quelqu’un lui apporterait la lune.

Il venait d’avoir trois ans et son père est mort. Il a dit une fois qu’il avait confondu le sillage avec une fête et qu’il s’était rendu compte que quelque chose de très triste s’était produit quand il avait trébuché sur un voisin qui pleurait, qui avait observé tout ce qui était caché dans un coin et quand tout le monde était allé au cimetière, il était resté seul à jouer aux funérailles. Avec un bug mort. Mais bien que ces souvenirs soient dignes de ses personnages, il n’aimait pas les partager: «Parce que si je dis aux gens ce qui m’est arrivé le jour de la mort de mon père, que dois-je dire à un ami? »

Il aimait partager qu’il aurait six ou sept ans et il avait l’habitude de jouer entre les cordes des vêtements suspendus. Les rideaux sont devenus des couches et les draps sont devenus des manteaux royaux. Je l’ai fait en secret. Je ne savais toujours pas qu’il y avait un métier qui permettrait de devenir roi ou traître et sans mutation cutanée. Il portait des shorts lors de sa première lecture de Hamlet. Il ne l’a pas fait par érudit mais par hasard. Son parrain avait une grande bibliothèque et lui donnait toujours des livres qu’il jugeait appropriés pour son âge. Alors en hiver, il est parti avec de grandes combinaisons et a profité d’une certaine insouciance pour salir un livre. Une fois qu’il a saisi So Zarathushtra a parlé de Nietzsche et, encore une fois, Hamlet de Shakespeare.

Sa mère, Elisa, Elle travaillait dans une usine de stockage lorsque Alcón était en quatrième année de lycée et avait déjà traversé deux écoles. Il n’était pas allé chercher un mauvais élève mais parce qu’il ne pouvait pas se le permettre. Un jour de 1946, il lisait le courrier des lecteurs d’un magazine et parmi les réponses éditoriales figurait l’adresse d’un lieu où se formaient des acteurs. Les yeux d’Alfredo brillèrent mais il ne dit rien. Ce n’était pas nécessaire, sa mère le savait et l’a écrit au Conservatoire des Arts Dramatiques. Le test d’entrée peint pour le papier. Ils lui ont demandé: “Quel théâtre connaissez-vous?” Et il a répondu: “L’Odéon.” Mais il est toujours entré.

Avec sa voix, il a obtenu un emploi sur une radio où il a lu les rapports du marché du Trésor. “500 veaux à 11” était son message. Mais sa voix était de plus en plus ils l’ont appelé pour des radioteatros. Vers les deux couvertures et un jour ils sont allés filmer à la radio pour les actualités Argentine Events. Quelqu’un l’a vu et a dit:viens on te fait un petit plan», Et ce petit plan a ouvert la porte au cinéma. Il avait l’habitude de dire que son truc avait été assez chanceux. La vérité est que la vie peut vous bénir de beauté et de talent mais il appartient à chacun de l’augmenter avec sécurité et responsabilité et il l’a fait plus que tout.

Son premier rôle majeur a été avec Mirtha Legrand dans The Dreamy Rogue. Mirtha accepte de discuter avec Teleshow et non seulement montre à nouveau que sa mémoire n’est pas un mythe mais une réalité, et révèle également un amour pour Alcón qui reste intact. Ce chroniqueur lui dit que demain l’acteur aura 90 ans: «Je sais, je l’ai appelé tous les 3 mars et lui tous les 23 février“

Rappelez-vous que la première fois qu’il l’a vu, il était sous un sèche-cheveux et avec des cheveux blonds teints, comme on lui avait demandé son rôle, et que la situation lui avait fait beaucoup de grâce. Elle rit comme l’amie qu’elle était et non la star qu’elle est. Surface des souvenirs: “C’était un beau garçon, il marchait très bien et avec une grande présidence mais aussi timide et drôle, avec un rire contagieux” À ce moment-là, Mirtha avait déjà joué dans quinze films et était reconnu, Alcón n’a pas reculé: “C’était un film très authentique, humble mais jamais servile.” C’est émouvant de l’écouter et quand les souvenirs sortent, elle veut lui demander “un de plus et on ne baise plus”. Comme quand il dit qu’après le tournage, il l’a emmené dans sa voiture à Plaza Once pour prendre le train jusqu’à Ciudadela «parce qu’il n’avait pas de voiture et je ne pense pas qu’il ait conduit non plus», ou il dit qu’ils ont été autour de vous pendant des années jusqu’à ce qu’une fois qu’elle lui dise qu’il était temps de commencer la garde, ou alors il est allé voir le théâtre San Martin et il a consacré la fonction. Elle l’a accueilli depuis les étals mais les vestiaires étaient dans un endroit difficile d’accès et ne sont pas allés le voir, puis il s’est arrêté. Et elle n’est plus la diva mais l’amie à laquelle elle aspire et c’est pourquoi elle est crédible quand elle glisse qu’elle était «satisfaite de la colère» parce qu’elle ne pouvait plus travailler ensemble.

Les souvenirs se mélangent et:Savez-vous qu’il a découvert sa vocation une fois que grand-mère l’a emmené au cinéma?” Et on espère que le film était un classique de Shakespeare mais non, Mirtha dit qu’il a découvert qu’il voulait être acteur quand il a vu Beete Davis se moucher

Souligne qu’il a donné sa vie pour sa profession et que agi presque jusqu’au dernier moment en faisant des fonctions de fauteuil roulant. Il dit que ces derniers temps, ils parlaient beaucoup au téléphone. La conductrice qui a déjeuné à huis clos avec plus de deux mille personnes, cependant, pense qu’elle n’a jamais “trouvé quelqu’un d’aussi exceptionnel et complet. Quelqu’un qui n’a pas accordé d’importance à la célébrité, qui ne se vantait jamais de ce qu’il gagnait et était un ami de tout le monde. » Il le dit et le manque.

Un travail, la même passion

Parler avec Claudia Lapacó C’est un cadeau de la vie, mais l’entendre renommer ses souvenirs avec Alcón est un pur bonheur. Les deux acteurs ils se sont déroulés dans le travail Philosophie de la vie. La comédie parlait de deux amis / ennemis universitaires, le professeur et Pato Bermúdez et Clara, le premier couple. Ils l’ont fait en 2011, trois ans avant la mort de l’acteur. À ce moment-là, c’était un succès sur la rue Corrientes. Ce n’était pas pour les mains, ce n’était pas seulement un texte merveilleux, il y avait aussi un vrai duel de géants sur scène, unis par la même passion: le théâtre.

Et cette passion est exactement ce que Lapacó sauve de son lien avec Alcón quand il parle avec Teleshow. “Nous avons été rejoints par notre amour pour le théâtre. Cet acte parfait, unique et parfait qui est chaque fonction, où quelque chose commence, se développe et se termine pour commencer différent et égal à chaque fois qu’il est représenté ».

Lapacó quand il parle d’Alfredo est un tourbillon de respect et d’amour. “Être ensemble sur scène était la chose la plus merveilleuse de la journée, nous avons été les premiers à arriver et les derniers à partir. Parce que jouer est passion et amour mais aussi responsabilité et dévouement et nous avons tous les deux ressenti la même chose. » C’est pourquoi il définit son partenaire comme un magicien enchanté de la scène. “Il avait un problème de mobilité et faisait tout le travail en fauteuil roulant. En un instant, il se redressa, fit quelques pas et se rassit. Et le public a applaudi. » C’est que les gens ont compris l’énorme prestation qui a soutenu ces étapes. C’est peut-être pourquoi Lapacó n’est pas surpris par cette anecdote qui raconte qu’à la première du film Martín Fierro que l’acteur a joué, il a été soulevé et l’a transporté le long de la rue Lavalle, alors qu’il emmène les idoles aux dieux incarnés dans humain

Ils ont adoré le théâtre parce qu’ils savaient qu’ils pouvaient continuer à «grimper», et précise immédiatement que cela ne signifie pas plus d’argent ou plus de popularité, mais continuer à être meilleur chaque jour, en apprenant un peu plus des camarades de classe. Rappelle-toi que loin de craindre les jeunes comédiens, il aimait apprendre d’eux. C’est pourquoi il a parlé avec respect et gratitude de Joaquin Furriel, avec lequel il a partagé une affiche dans ce qui serait sa dernière œuvre, Fin de partie, ou souvenez-vous du temps passé à San Martin avec la scène Fabian Vena lorsque «le théâtre s’est effondré sous les applaudissements, il a reculé et a forcé Fabian à partager ces applaudissements».

«Une histoire que je ne me suis jamais lassée d’écouter remonte à l’époque où Lorenzaccio a joué avec (Rodolfo) Bébé. Avec sa voix sans équivoque, il se souvenait que lorsque le spectacle était terminé, il avait été jeté dans un bouquet de fleurs, il se baissa pour le ramasser et un spectateur lui cria:Ce n’est pas pour toi, c’est pour bébé«» L’artiste dit que cela montre sa grandeur parce qu’un gars fier ne le lui dirait jamais et il l’a fait en se moquant de lui-même. Parmi les moments magiques, il chérit ces cinq minutes, avant de monter sur scène, se tenant la main, se regardant dans les yeux et chantant une chanson en français qui “était notre cabale”. Et on ne peut s’empêcher d’imaginer ces deux “monstres” sur la scène et ils veulent qu’un opérateur indiscret les ait filmés et devienne une vidéo virale. Il rit aussi malicieusement quand il partage que l’acteur changeait avec la porte entrouverte de son vestiaire et que chaque fois qu’elle passait, il le surprenait avec le pantalon bas et lui qui était très modeste, regardait son complice et lui disait “fais exprès” . Simplement deux grands qui aimaient la vie et la vie les aimaient.

Ensemble, ils ont ébloui les spectateurs et ont fait rêver les réalisateurs. Graciela Borges C’est l’un des visages les plus exquis de la cinématographie et avec Alcón, ils ont marqué une ère du cinéma argentin. Ils se sont rencontrés en 1959 quand ils ont filmé Zafra. Ils se sont retrouvés à Piel de verano, Martín Fierro et Saverio le cruel et ont forgé une grande amitié. Borges continue de le définir comme “mon compagnon bien-aimé”. Pour elle «demain je n’aurais pas 90 ans, je ne ferais jamais rien car j’étais une personne sans âge. C’était un être comme un enfant et avec la grâce d’une vieille âme. Intelligent, sensible, merveilleux, de ceux qui existent peu, de ceux qui ne vous font jamais vous sentir mal si vous ne savez pas quelque chose. »

Et ce qu’il dit le soutient avec des arguments. La première fois qu’ils ont travaillé ensemble, elle était très jeune et la différence d’âge entre eux était grande. Elle est tombée amoureuse de cet homme sensible et aux yeux doux, qui lui a néanmoins dit:Si vous venez me voir au théâtre, ne me le faites pas savoir, parce que je suis nerveux” Elle a apprécié une manière unique quand il l’a invitée à écouter comment elle récitait ce qu’il appelait “quelques vers” et ils étaient de merveilleux poèmes.

Parmi les anecdotes, il souligne que l’acteur avait l’habitude d’être tenté de rire, comme à l’époque où ils filmaient Angelic Pubis. Il pensait qu’ils répétaient pendant qu’ils dansaient une valse. J’ai donc marqué les marches avec un “1,2,3 et au milieu j’ai intercalé” quelle merveilleuse dame “. De toute évidence, la scène a été ruinée et les deux ne pouvaient pas arrêter de rire, à tel point que Leopoldo Torre Nilsson, le réalisateur, les a jetés hors du plateau et leur a interdit de revenir jusqu’au lendemain. Et ils sont partis comme deux ados coquines et non comme deux acteurs consacrés. Borges dit qu’à côté de Favio, il le considère et se sent comme son ange gardien. À la mort de l’acteur, elle a écrit: «La partie la plus brillante de ma vie t’a accompagné” Alcón aurait 90 ans, quel dommage de ne pas l’avoir, quel cadeau de l’avoir.