Alfredo Ríos Galeana, le plus célèbre agresseur du Mexique, est décédé

Il était recherché de 1986 à 2005, tout en renouvelant son permis de conduire aux États-Unis, Il a été arrêté. Mieux connu sous le nom de “El Feyo” ou “El Charro del Misterio”, Alfredo Ríos Galeana est devenu célèbre dans la période qui a couvert le début des années quatre-vingt pour être l’assaut le plus réussi au Mexique.

Il est rapporté que sa mort est survenue au début du mois de décembre 2019, mais c’était jusqu’au mercredi 15 janvier que sa mort a été annoncée, que les autorités ont souligné en raison d’une septicémie, qui est essentiellement une infection bactérienne dans le sang.

En son temps, “El Charro del Misterio” a été détenu à la prison fédérale de haute sécurité El Altiplano à Almoloya de Juarez, État de Mexico, qui est classé comme le plus sûr au Mexique, ainsi que l’un des plus redoutables, dont les hauts murs ont abrité des criminels comme Rafael Caro Quintero (fondateur du cartel de Guadalajara), Joaquín “ El Chapo ”Guzmán (ancien chef du cartel de Sinaloa) et même Mario Aburto Martínez, le meurtrier présumé de Luis Donaldo Colosio.

«El Feyo» s’est vu attribuer plus de 100 vols de banque et, lors de son arrestation en 2005, il a déclaré aux médias qu’il était déjà sorti de la vie criminelle et que l’argent qu’il avait obtenu grâce à cela avait déjà été dépensé il y a longtemps. Cependant, dans ses multiples évasions, Ríos Galeana a choisi d’avoir des chirurgies plastiques sans fin dans le but de ne pas être reconnu. En 2015, il a été condamné à 15 ans de prison pour crime d’homicide.

Pendant sa période d’agression la plus productive, il existe un dossier journalistique qui raconte qu’en 1986 l’ennemi public numéro un du Mexique alors considéré, a été secouru par un commandement armé au milieu d’une audience à la Cour 33, fuite impliquant du sang et du feu; C’est la dernière fois qu’il a été vu au Mexique dans les années 80, bien que la récompense offerte par lui ait été assez juteuse.

Près de 20 ans plus tard, il a découvert “El Feyo” en juillet 2005 lorsqu’il a été arrêté à Los Angeles, en Californie, alors qu’il tentait de traiter un document sous le faux nom de “Arturo Montoya”. Les cas les plus étonnants suivent sa carrière criminelle, comme le fait qu’il a réussi à fuir trois fois en prison, ainsi que son goût et son amour bien connus pour le chant et le théâtre.

C’était en 1986 lorsque Ríos Galeana a adopté le faux nom d’Arturo Montoya, après son évasion de la prison du Sud, une identité avec laquelle il a commencé un processus spirituel dans lequel il a dit qu’il était totalement désolé pour tous les méfaits qu’il avait commis tout au long de sa vie, un fait qui l’a conduit à devenir “frère Arturo”, un fugitif prédicateur de la justice.

Dans son histoire de criminel, il y a une longue liste de plus de 20 banques qui ont agressé à travers le pays et les fuites qui le font considérer le précédent de “El Chapo” Guzmán, non seulement pour le simple fait de voler des banques, mais aussi pour usurper des identités, l’un d’eux lui a valu le pseudonyme de “El Charro del Misterio”, un nom qui usurpe Un chanteur mexicain de l’époque.

Originaire d’Arenal de Álvarez, Guerrero, Alfredo Ríos Galeana, est né le 28 octobre 1950 et, dans sa majorité, est entré dans l’armée atteignant le grade de deuxième sergent de la brigade de parachutistes, qu’il a ensuite abandonné pour commencer sa carrière criminelle. Il a été En 1976, il rejoint une entreprise dédiée à la surveillance bancaire créée par le gouverneur d’alors Carlos Hank González et, deux ans plus tard, il est entré dans le bataillon de Radio Patrullas de l’État de Mexico (Barapem) où il a atteint le grade de commandant.

Officiellement, le Barapem a été formé comme modèle d’unification policière, bien que dans ses entrailles il fonctionnait comme un appareil de persécution politique afin d’éteindre la guérilla dans les années soixante-dix. En résumé, si quelqu’un a commis un vol dans l’État de Mexico, c’est avec la permission de la police.

Il convient de noter que pendant son expérience de soldat, il a commis des crimes qui l’ont conduit à la prison de Lecumberri, dont il a ensuite été transféré à la prison orientale où il est resté pendant deux ans.

Au fil des ans, son expérience dans la surveillance bancaire, militaire et policière lui a valu une marche criminelle réussie dont il jouissait au milieu des fuites et de la formation de gangs criminels composés d’anciens militaires et policiers.

Il a été admis à la prison à sécurité maximale de l’Altiplano et en 2015, il a été condamné à 25 ans de prison pour crime d’homicide. Parmi ses collaborateurs figurent le célèbre kidnappeur Andrés Calietri (qui a ensuite fondé son propre gang criminel) ainsi que Daniel Arizmendi, plus connu sous le nom de «El Mochaorejas». Il lui restait 10 ans pour purger sa peine, bien que la septicémie dont il était victime l’empêchait de revoir la lumière.

Le chroniqueur Carlos Monsiváis dans une de ses histoires le décrit comme un homme qui se connaissait comme un grand personnage, comme une légende. Ríos Galeana a même un long métrage sur sa vie appelé “Mexican Gangster”, qui a été réalisé par Billy Rovzar.

Il y a aussi un autre film basé sur les archives criminelles de Ríos appelé “El Charro Misterioso” de José Manuel Cravioto, mettant en vedette Tenoch Huerta dans lequel Alfredo Ríos est présenté comme un modèle de tout ce qu’un Mexicain voudrait être, mais réalisé avec les pires techniques afin d’obtenir le respect des gens au milieu de la gloire, du pouvoir, des femmes et bien sûr, la fortune.

L’ennemi public numéro un du Mexique est décédé.