Alibabá investit 130 millions d’euros dans une aide médicale pour soulager le coronavirus | Les entreprises

Le groupe Alibaba a lancé une plate-forme d’approvisionnement mondiale pour connecter les fournisseurs de fournitures médicales au personnel médical de première ligne chargé de freiner la propagation du coronavirus en Chine et utilisera un fonds de 130 millions d’euros créé par la société elle-même.

Le fonds a été créé le 25 janvier, deux jours après la mise en quarantaine de la ville de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie. L’objectif du fonds est l’achat de fournitures médicales essentielles à l’intérieur et à l’extérieur de la Chine pour soutenir le personnel médical à Wuhan et dans d’autres villes touchées par le virus.

La plateforme servira de passerelle d’information pour les fournisseurs

Alibaba publiera les spécifications des fournitures médicales nécessaires, détaillant les types, modèles et quantités de produits, sur la base des informations obtenues auprès des hôpitaux et des autorités locales. Les fournisseurs doivent fournir des informations sur les produits qu’ils peuvent proposer.

Une fois le fournisseur vérifié et les produits certifiés pour correspondre adéquatement aux besoins, Alibaba commencera le processus d’acquisition.

Les biens achetés via cette plateforme iront aux hôpitaux en fonction de l’urgence et de la priorité.

Alibaba s’engage à livrer les fournitures nécessaires rapidement et en toute sécurité.

L’entreprise travaille en étroite collaboration avec des partenaires logistiques mondiaux pour fournir les solutions d’expédition les plus efficaces et les plus rapides. Cainiao, l’unité logistique d’Alibaba, a lancé l’initiative «Green Channel» avec des partenaires de l’industrie en Chine et à l’étranger pour assurer l’expédition, la bonne manipulation et la livraison des produits.

Jusqu’au 3 février, Alibaba avait déjà livré des fournitures médicales de 15 pays et régions, y compris des articles achetés par l’entreprise elle-même et d’autres donnés par d’autres agences / institutions, à 18 hôpitaux des provinces du Hubei, du Zhejiang et de l’Anhui.