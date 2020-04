Alicia Machado Corona Beer Pool String Quarantine Envy

Le modèle vénézuélien, avec de la bière Corona à la main, partage une vidéo de la piscine et avec un bikini pour la quarantaine, Alicia Machado déchaîne l’envie, mais elle répond “La folle envieuse ne manque jamais”, dit-elle à un utilisateur.

Avec la bière Corona à la main, la mannequin vénézuélienne Alicia Machado partage une vidéo de la piscine et avec un bikini pour la quarantaine, mais déchaîne l’envie et elle répond.

Cette vidéo est disponible sur son compte Instagram officiel et a jusqu’à présent plus de 80 000 vues et plus de 6 000 likes, parmi eux, par le journaliste colombien Orlando Segura et l’actrice et animatrice vénézuélienne Scarlet Ortiz.

Alicia Machado a écrit ce qui suit pour accompagner cette publication: «Home Office. Survivre en période de pandémie. Fin d’une journée de travail dans le bureau virtuel !!! Administration, vente et achat, production et école à domicile !!! Ah, j’ai oublié !!! Professeur, nettoyage et cuisine !!! Je le mérite, une bière @corona. Bénédictions # Mexique #USA #Venezuela Jour heureux et béni ».

En un peu plus de deux minutes, le modèle vénézuélien, en premier lieu, montre une vue panoramique spectaculaire depuis la terrasse de sa maison et salue ses partisans, commentant plus tard qu’une journée de travail sur l’ordinateur s’est terminée, mais pas avant d’avoir poussé un soupir .

Ensuite, elle prend une vidéo d’elle-même révélant un maillot de bain sensuel, ainsi qu’un chapeau et des lunettes pour se protéger du soleil. On entend également qu’il découvre un verre.

«Aujourd’hui, nous organisons les tiroirs fantaisie et bijoux que nous avons, aujourd’hui je remets mes piercings, ma fille les met, et bien, nous le faisions, je porte mon look de cow-girl et que pensez-vous que je vais faire? ? “.

A ce moment, Alicia Machado montre une bière Corona et dit: “Je vais avoir une Corona Light, je vais avoir une chela, une Coronita Light, au nom de mes compatriotes mexicains, j’envoie un baiser à tout le monde, beaucoup de force Restez à la maison, en aucune façon, nous allons mettre à profit cette imagination dans les entreprises ou les choses que nous pouvons faire pour surmonter cette crise. »

Le modèle vénézuélien, qui a l’air spectaculaire, apporte de la bière Corona à la caméra et exprime: «J’envoie un énorme baiser à tous mes collègues acteurs, à mes collègues producteurs, aussi, nous sommes dans l’industrie du divertissement aussi effrayés, dans le monde de les spectacles, mais nous allons aller de l’avant avec la faveur de Dieu. “

Encore une fois, Alicia Machado, apporte la bière Corona à la caméra, qui est presque à mi-chemin, et dit: “Eh bien, ils se comportent bien, santé, Coronita Light, pour se rafraîchir”, et il donne un verre à boire un verre puis envoyer un baiser et dire au revoir à la vidéo.

Le journaliste colombien Orlando Segura a partagé son sentiment et s’est exprimé de la manière suivante: “Que cela se termine maintenant.”

Certains de ses followers ont partagé les messages suivants: “Linda, Corona deli, deli, Monterrey, Mexico, yei”, “Precious, enjoy your chela, we are in dry law, nooo !!!”, “Well merited”, ” Salutations, mamacita »,« Vous êtes super travailleur et dur avec vos affaires, vous méritez jusqu’à deux bières, bénédictions ».

