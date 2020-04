“Alien Oceans” soutient que la vie pourrait exister dans le système solaire externe

Océans extraterrestres

La vie telle que nous la connaissons a besoin d’eau liquide. C’est pourquoi les astronomes s’excitent lorsqu’une planète se trouve dans la «zone habitable» d’une étoile, la région de Boucle d’or dans laquelle une planète n’est ni trop proche ni trop éloignée de son étoile pour avoir de l’eau de surface liquide.

Dans Alien Oceans, le scientifique de la NASA, Kevin Peter Hand, soutient que la notion de zone habitable devrait être élargie. Au moins six lunes dans le système solaire externe sont susceptibles d’avoir des océans d’eau sous des façades glacées. Pour ces orbes, le soleil n’est pas la source de chaleur qui maintient les océans liquides. Au lieu de cela, la décomposition des éléments radioactifs à l’intérieur du noyau rocheux d’une lune pourrait garder les choses au chaud. Une autre possibilité est la flexion des marées: si une lune suit une orbite allongée autour d’une planète, les marées en constante évolution créeraient une friction dans le cœur et libéreraient de la chaleur. Des conditions similaires pourraient également permettre la présence d’océans recouverts de glace sur des corps planétaires dans d’autres systèmes solaires.

Chapitre par chapitre, Hand présente les preuves de l’existence d’océans éloignés dans notre système solaire. Prenez Europa, la quatrième plus grande lune de Jupiter. Dès le début des années 1970, des images spectroscopiques d’un télescope basé sur la Terre faisaient allusion à la présence de glace d’eau. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, les survols répétés d’Europa par le vaisseau spatial Galileo ont aidé à révéler la répartition de la masse de la lune en couches; certaines couches sont plus denses que d’autres, faisant allusion à la présence d’eau. Les données du magnétomètre de Galileo, qui a détecté des champs magnétiques changeants causés par le flux de particules chargées, ont renforcé l’idée que la lune héberge un océan salé.

Des observations similaires indiquent des océans souterrains sur deux autres lunes de Jupiter, Callisto et Ganymède; Encelade et Titan, qui entourent Saturne; et la lune de Neptune Triton.

L’eau liquide seule ne suffit pas à rendre ces lunes habitables. Hand discute d’autres conditions nécessaires à la vie, y compris les substances chimiques qui devraient être présentes pour que les organismes construisent des corps et aient des métabolismes. Il décrit également des plans pour explorer davantage ces lieux. Les missions pourraient inclure des atterrisseurs qui portent des sondes robotiques qui fondraient ou perceraient leur chemin à travers la glace, puis libéreraient un mini-sous-marin pour explorer l’océan caché (SN: 5/17/14, p. 20).

Alien Oceans offre un aperçu historique – ainsi qu’un aperçu de l’avenir – de l’un des aspects les plus passionnants de l’exploration spatiale. Avec la technologie à portée de main, nous pourrions déterminer s’il y a de la vie au-delà de la Terre.

