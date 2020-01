Alimentés par l’érosion causée par l’homme, de nombreux deltas fluviaux se développent

Deltas fluviaux, les fans de

les sédiments qui jaillissent des embouchures des rivières gagnent du terrain.

À l’échelle mondiale, la superficie du delta a augmenté de 54 kilomètres carrés par an de 1985 à 2015,

les scientifiques rapportent le 23 janvier dans Nature.

Un quart de ce gain est dû à la déforestation qui libère le sol de l’emprise des

les racines des arbres, permettant aux rivières d’en transporter davantage en aval.

Géomorphologue Jaap

Nienhuis de l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas et ses collègues ont examiné

10 848 deltas pour quantifier l’impact humain. Trois forces principales façonnent les deltas:

rivières livrant des sédiments; marées poussant ou tirant les sédiments; et vagues

redistribution des sédiments le long de la côte. Les humains exercent beaucoup de contrôle sur la façon dont

beaucoup de sédiments qu’une rivière transporte: alors que la déforestation alimente l’écoulement du sol, les barrages

Branche le.

Tout d’abord, l’équipe a prédit

comment la forme du delta changerait sur 30 ans dans un monde sans humain significatif

influence. Il a ensuite comparé ces prévisions à la superficie réelle du terrain.

Dans l’ensemble, les gains fonciers dus

à la déforestation a dépassé les pertes dues aux barrages, a constaté l’équipe. Dans environ 1500

deltas, l’érosion des sols due à la déforestation a augmenté la charge sédimentaire de plus de

50 pourcent. Ces changements ont été les plus marqués parmi les deltas en Asie du Sud, Sud-Est

Asie et Asie de l’Est, où 57 pour cent de la superficie du nouveau delta sont apparus

la période de 30 ans.

Barrages réduits

apport de sédiments de plus de 50% dans 970 autres deltas. L’Amérique du Nord était

le seul continent à afficher une perte nette de zone du delta, en partie à cause des barrages

le long du fleuve Mississippi (SN: 4/4/18).

Ces gains et pertes

s’est produite malgré la montée des mers. Mais

une grande partie de la nouvelle zone du delta sera probablement submergée d’ici 2100, note l’équipe (SN: 9/25/19). Nouveaux barrages et sable prévus

l’exploitation minière pour la construction devrait encore éroder les gains fonciers.