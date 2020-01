Allemagne: les émissions de gaz à effet de serre diminuent

BERLIN (AP) – Les émissions de gaz à effet de serre de l’Allemagne ont diminué de manière significative l’année dernière, atteignant à nouveau l’objectif du pays pour 2020.

Un rapport publié mardi par le centre d’étude Agora Energiewende a révélé que les émissions avaient diminué de 6,5% en 2019, par rapport à l’équivalent de 50 millions de tonnes de dioxyde de carbone qui avaient été enregistrées l’année précédente.

Les analystes ont déclaré que la chute était due à l’augmentation du prix du dioxyde de carbone dans le système d’échange de droits d’émission, ce qui a incité les entreprises de services publics à brûler moins de charbon polluant et plus de gaz naturel.

Les sources d’énergie renouvelables ont également atteint un nouveau sommet en 2019, atteignant 42,6% de la consommation brute d’énergie en Allemagne, contre 38,2% l’année précédente.

Il avait été prédit que l’Allemagne n’atteindrait pas son objectif de 2020 de réduire les émissions de gaz à effet de serre à 40% par rapport aux niveaux qu’elle avait en 1990, avec un peu plus de 750 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Les chiffres les plus récents ont montré que les émissions du pays européen ont atteint 811 millions de tonnes en 2019, soit une baisse de 35% depuis 1990. Une baisse similaire l’année prochaine reviendrait à la plus grande économie d’Europe afin que réaliser votre objectif à court terme.

Le changement climatique est devenu un problème politique majeur en Allemagne ces dernières années, mais les efforts visant à éloigner le pays des carburants fossiles, ainsi que sa culture automobile profondément enracinée et son industrie lourde, ont rencontré plusieurs obstacles.

Les auteurs du rapport ont noté que les émissions de chauffage et de transport ont augmenté l’année dernière, en partie parce que l’utilisation de camions SUV, qui consomment beaucoup de carburant, a augmenté.