Almodóvar et Cercas rejoignent le manifeste de l’unité contre Covid | La société

Le réalisateur Pedro Almodovar, l’écrivain Javier Cercas et l’actrice Viky Peña ont rejoint le manifeste “Pour gagner COVID-19 nous avons besoin d’UNITÉ et de SOLIDARITÉ”, qui ce dimanche est publié pour la troisième fois déjà signé par 130 personnalités, 150 organisations et plus de 10 000 personnes.

Le manifeste a été publié pour la première fois le 1er avril et est promu par Cuts Zero, dans une note que le texte “appelle à l’unité avec les mesures d’urgence prises par le gouvernement, à l’unité entre les différents secteurs du pays” , en particulier ceux qui sont en première ligne et à l’unité entre les nationalités et les régions du pays, en exigeant la solidarité entre eux, en particulier avec ceux qui souffrent le plus de la pandémie. ”

De même, “le texte”, ajoute la note, “prétend sortir de cette crise plus fort et avec de meilleurs services publics, notamment la Santé, qui se sont révélés être la base des conditions de vie de la majorité”.

Le manifeste prône également une redistribution des richesses et défend que “cette crise n’est pas payée par ceux qui ont payé la précédente”.

En plus d’Almodóvar, Cercas ou Peña, le manifeste est soutenu par d’autres personnes du monde de la culture telles que Rodrigo Sorogoyen, Antonio Resines, José Sacristán, Julieta Serrano, Elvira Lindo, Javier Mariscal, Lucía Etxebarría ou Juan Diego Botto.

Le texte soutient également des scientifiques tels que Rafael Matesanz et Juan José Badiola, qui ont été rejoints par José María Martell, directeur de l’Institut des sciences mathématiques; José Antonio Caballero, scientifique à l’Institut national de technologie aérospatiale (INTA) ou Román Reyes, président de l’Institut universitaire euro-méditerranéen (EMUI), entre autres.