Alors que COVID-19 s’accélère, les gouvernements doivent exploiter les données mobiles pour arrêter la propagation

Récemment, l’agence des services de sécurité intérieure d’Israël a commencé à envoyer des SMS à ses citoyens qui pourraient avoir été exposés à Covid-19. “Selon une enquête épidémiologique, vous étiez près d’une personne atteinte du coronavirus”, a commencé le texte, a indiqué une source à NPR. “Vous devez immédiatement isoler à la maison [for 14 days] pour protéger vos proches et le public. “

Bien que certains défenseurs de la vie privée se soient opposés à une telle surveillance, nous pensons que d’autres gouvernements démocratiques devraient suivre l’exemple d’Israël – et rapidement. L’utilisation de données de trajectoire ou de données de localisation à partir de smartphones pour accélérer le «suivi des contacts» pourrait aider à contenir le SRAS-CoV2, le nouveau coronavirus à croissance rapide responsable de la pandémie mondiale de Covid-19.

Le traçage des contacts est utilisé par les experts en santé publique depuis des décennies pour contrôler la propagation au cours du stade initial d’une maladie transmissible. Il s’est avéré efficace dans la lutte contre le VIH, la rougeole, le SRAS-CoV (l’épidémie de SRAS de 2003) et même, dans des endroits comme Singapour, le SRAS-CoV2. En 2003, il a considérablement réduit le risque de transmission du SRAS à Hong Kong. Et avant cela, il a joué un rôle central dans l’éradication de la variole en identifiant et en isolant les personnes infectées et en immunisant les contacts à risque et les communautés environnantes. Des entretiens traditionnels de recherche des contacts ont lieu avec des personnes infectées pour recueillir des données sur leurs déplacements et les personnes avec lesquelles ils ont été en contact étroit. Mais ce processus manuel est trop lent et demande beaucoup de main-d’œuvre pour arrêter efficacement les épidémies à évolution rapide, comme le SRAS-CoV2. Les données de trajectoire des smartphones peuvent à la place être utilisées pour accélérer et intensifier considérablement le suivi des contacts pour les épidémies de maladies infectieuses importantes et en évolution rapide.

Voici comment cela pourrait fonctionner: on pourrait commencer par le registre des personnes testées positives pour le SRAS-CoV2 et estimer le début de l’infection qui peut précéder le test de plusieurs jours. Ces informations pourraient ensuite être utilisées pour créer un ensemble de données de trajectoire infecté, qui pourrait être comparé à la trajectoire de tous les smartphones pour identifier les téléphones qui étaient spatialement proches pendant une durée substantielle. À partir de là, la distance spatiale et le temps d’exposition pourraient être traités via un modèle de transmission de maladies infectieuses pour évaluer le risque de transmission et la nécessité de notifier les personnes exposées. Une fois les contacts déterminés, une technologie de communication pour la sécurité publique telle que le Reverse 911 pourrait être utilisée pour fournir des conseils médicaux à ceux qui ont potentiellement été exposés. Si les trajectoires des smartphones des personnes non infectées doivent être exclues pour des raisons de confidentialité, les lieux et les heures d’exposition potentielle pourraient être partagés publiquement sans divulguer les noms des patients ou des informations médicales sensibles.

Non seulement ces stratégies sont plus efficaces que la recherche manuelle des contacts, mais elles améliorent également la qualité des données sur les antécédents de voyage lorsque les personnes infectées ne peuvent pas se souvenir de tous les endroits qu’elles ont récemment visités. De plus, ils permettent un choix plus réfléchi de seuils de distance pour évaluer l’exposition, en tenant compte de la vitesse du vent et des durées de contact. De plus, ils réduisent les fausses alertes aux membres de la communauté qui n’étaient pas en contact avec des personnes infectées, ce qui pourrait aider à atténuer l’anxiété.

L’analyse des données de localisation des téléphones portables est un exemple de calcul spatial, qui est déjà largement utilisé pour cartographier et suivre les maladies et leurs points chauds. Des milliards de personnes dans le monde utilisent quotidiennement diverses applications de l’informatique spatiale, en utilisant des applications pour smartphone pour la navigation, le covoiturage et les enregistrements sur les réseaux sociaux, par exemple.

Les scientifiques de l’environnement utilisent des données de trajectoire GPS pour comprendre les routes de migration, les habitats et les structures sociales des espèces menacées. Les trajectoires des smartphones ont le potentiel d’améliorer l’efficacité des transports, qui sont une source majeure de gaz à effet de serre, et de réduire les émissions et la consommation d’énergie associées. De plus, les planificateurs des transports collectent des données de trajectoire via des applications d’enquête de voyage et les exploitent non seulement pour planifier les futures autoroutes mais aussi pour faciliter le covoiturage. Les applications d’enquête sur les voyages sont considérées comme une amélioration par rapport aux méthodes d’enquête traditionnelles sur papier car elles réduisent le fardeau de la participation et améliorent la qualité des données. De plus, la communauté de la santé publique utilise des géo-simulations de modèles épidémiologiques de maladies infectieuses et des interventions dans différents scénarios pour identifier les meilleures façons de contrôler la propagation des maladies.

L’utilisation de données de trajectoire pour la recherche de contacts dans les sociétés démocratiques doit bien sûr tenir compte de la question de la confidentialité des données, car les données des smartphones peuvent révéler des informations sensibles. Mais il existe des moyens de le faire sans renoncer à la confidentialité individuelle, comme le fait le MIT avec son logiciel open source Safe Paths, qui enregistre en toute sécurité votre emplacement et vous avertit si vous êtes à risque.

Les alertes d’urgence sans fil transmettent déjà des messages aux personnes à risque de contact avec un danger mortel tel qu’un ouragan, une tornade, une crue soudaine, un tsunami ou une tempête de poussière. Cela se fait sans demande explicite du propriétaire du smartphone. Notre société dispose également de normes préexistantes pour le partage d’informations sur les infections protégées par la HIPAA à des contacts vulnérables. Par exemple, tous les États et le district de Columbia ont des registres du VIH et des lois de notification des partenaires pour faciliter la communication d’un test positif pour le VIH aux parties à risque, telles que le sexe ou les partenaires de partage d’aiguilles. De plus, des directives récentes publiées par le département américain de la Santé et des Services sociaux précisent que la divulgation d’informations de santé protégées aux autorités de santé publique, qu’elles soient locales, étatiques ou fédérales, et aux personnes à risque, est autorisée sans autorisation individuelle.

Ce n’est pas le moment pour les gouvernements de se traîner les pieds. La recherche de contacts basée sur la localisation des smartphones pourrait non seulement sauver des vies maintenant, mais aussi fournir des informations précieuses aux chercheurs en santé publique pour améliorer la compréhension de l’épidémiologie et les méthodes d’intervention lorsqu’il s’agit de contenir les futures vagues de SRAS-Cov2 et d’autres maladies transmissibles. En ces temps de crise, nous devons utiliser tous les outils à notre disposition.

Cet essai est apparu pour la première fois sur le MIT Press Reader.