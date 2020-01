Alors que le télescope Spitzer de la NASA s’arrête, revenez sur ses découvertes

Après 16 ans et cinq mois dans l’espace, le télescope spatial Spitzer de la NASA signe

de.

Le 30 janvier, les ingénieurs demanderont au télescope de

mise hors tension, mettant fin à l’un des premiers observatoires en orbite de la NASA.

La vision infrarouge du télescope a été témoin des naissances et des morts d’étoiles,

la Voie lactée, trouvé des mondes en orbite autour d’autres soleils, espionné des comètes et des planètes dans

notre système solaire et a cherché des galaxies dans les confins du cosmos.

Une grande partie de l’univers se cache derrière la poussière qui bloque le visible

la lumière des étoiles atteignant nos yeux. Le but de Spitzer était d’abattre ces murs.

Ses détecteurs sont sensibles à la lumière infrarouge qui peut pénétrer les nuages ​​de poussière

et révéler ce qui se cache au-delà.

“Nous levons le voile cosmique sur l’univers”, a déclaré l’ancien

Suzanne Dodd, chef de mission, experte en opérations spatiales au Jet

Laboratoire de propulsion à Pasadena, en Californie, lors d’une émission télévisée de la NASA le 22 janvier reflétant

sur les réalisations de Spitzer.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Spitzer a été lancé le 25 août 2003 sur une orbite où il suit la Terre autour du soleil (SN: 17/12/03). Nommée en l’honneur de feu l’astrophysicien Lyman Spitzer, Jr. – qui, en 1946, a proposé pour la première fois de placer des télescopes dans l’espace – la mission devait initialement fonctionner pendant seulement 2 ans et demi. Après près de six ans, le télescope a manqué d’hélium liquide nécessaire pour garder ses instruments ultra-froids. Spitzer a poursuivi son chemin, exécutant certains de ses instruments à une capacité légèrement dégradée.

“Je n’ai jamais pensé que nous irions pendant 16 ans”,

a déclaré le scientifique de mission Michael Werner, également au JPL, lors de la même émission.

Mais chaque jour, Spitzer s’éloigne de la maison, en conséquence

de l’orbite sur laquelle se trouve le satellite. À près de 270 millions de kilomètres de

Terre, “il devient de plus en plus difficile de communiquer avec le télescope”, a déclaré

Paul Hertz, directeur de la division astrophysique de la NASA. L’agence spatiale a également

souhaite libérer des ressources pour son prochain observatoire infrarouge, le télescope spatial James Webb,

lancement en 2021, a déclaré Hertz.

Alors que la mission de Spitzer touche à sa fin, voici un aperçu de

certaines de ses images et réalisations, présentées en gros en augmentant

distance de la Terre.

Une nouvelle bague pour Saturne

Saturne est déjà célèbre pour ses anneaux étincelants. Mais en

2009, Spitzer a aperçu la faible lueur infrarouge d’un

anneau beaucoup plus grand et ténu encerclant la planète (SN: 10/6/09). le

anneau est 40 fois plus épais que Saturne et s’étend sur une distance plus de 200 fois plus large

comme la planète elle-même. Le hula hoop de poussière semble être alimenté par des débris renversés de la lune

Phoebe par une pluie régulière de roches interplanétaires.

Un anneau presque invisible (illustré) autour de Saturne a été trouvé par la faible lumière infrarouge qu’il émet. L’image infrarouge de la planète (montrée à l’échelle) a été prise au W.M. Observatoire Keck à Hawaï.JPL-Caltech / NASA, R. Hurt / SSC

Un septet de mondes de la taille de la terre

Près de 40 années-lumière, sept

Des planètes de la taille de la Terre orbitent autour d’une étoile rouge sombre surnommée TRAPPIST-1 – et Spitzer

trouvé la plupart d’entre eux (SN: 2/22/17). En 2017, les astronomes ont annoncé

que les données de Spitzer (avec l’aide d’observatoires sur le terrain) ont confirmé deux planètes suspectées et

découvert cinq autres, dont trois peuvent être assez chauds pour l’eau liquide,

considéré comme essentiel à la vie.

“C’est le système solaire le mieux caractérisé en dehors de notre

», a déclaré Werner.

Le système TRAPPIST-1 n’était pas la première incursion de Spitzer dans

recherche d’exoplanètes. En 2005, le télescope a fait la première détection de lumière infrarouge

des planètes en orbite autour d’autres étoiles. Deux ans plus tard, les astronomes ont utilisé les données de Spitzer

pour créer le premier

carte de température de l’ensemble d’une exoplanète

atmosphère.

Les sept planètes du système TRAPPIST-1 (illustré) s’inscriraient toutes à l’intérieur de l’orbite de Mercure. La coloration marque les zones habitables des deux systèmes planétaires – le rouge est trop chaud, le bleu est trop froid et le vert est parfait. JPL-Caltech / NASA

Les sept planètes du système TRAPPIST-1 (illustré) s’inscriraient toutes à l’intérieur de l’orbite de Mercure. La coloration marque les zones habitables des deux systèmes planétaires – le rouge est trop chaud, le bleu est trop froid et le vert est parfait. JPL-Caltech / NASA

Attraper une étoile filante

L’étoile Zeta Ophiuchi, à environ 370 années-lumière de la Terre, est

fusée dans l’espace à près de 90 000 kilomètres à l’heure. En 2012, Spitzer

pris une série d’images pour créer un

image composite de cette étoile rapide. Comme un bateau qui sillonne l’eau, le

l’étoile crée un «choc d’arc» dans la poussière environnante. Mais contrairement à un bateau, ce

le choc de l’arc est sculpté par des vents stellaires – un flux constant de particules chargées

de Zeta Ophiuchi – collision avec le gaz et la poussière environ une demi-année-lumière

devant l’étoile.

Les vents de l’étoile en vitesse Zeta Ophiuchi (au centre) forment un choc d’arc dans un filament de poussière (rouge) une demi-année-lumière devant l’étoile dans cette image composite de Spitzer.JPL-Caltech / NASA

Témoin de la naissance des étoiles

Les étoiles naissent dans des cocons poussiéreux qui cachent de nombreux détails de leur

formation d’astronomes – à moins qu’ils aient un télescope infrarouge. Spitzer autorisé

des chercheurs pour scruter la poussière et pénétrer le cœur des pépinières stellaires

dans toute la galaxie. À environ 400 années-lumière de la Terre, la nébuleuse Rho Ophiuchi est

l’une des pépinières les plus proches. Avec Spitzer, les chercheurs pourraient espionner plusieurs

cent étoiles émergeant du nuage de gaz et de poussière (SN: 2/13/08).

Certains sont encore enveloppés de poussière, à partir desquels des planètes peuvent se former, tandis que d’autres

des étoiles légèrement plus âgées ont perdu leurs capes poussiéreuses.

Des étoiles nouveau-nées sortent d’un voile de poussière dans cette image composite de Spitzer. La couleur reflète la température: les étoiles rouges sont plus fraîches et toujours entourées de poussière, tandis que les étoiles bleues sont plus chaudes et ont emporté la poussière.JPL-Caltech / NASA, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Cartographier notre galaxie

Une grande partie de notre galaxie est cachée derrière d’épaisses ruelles de

poussière interstellaire. Mais cette poussière n’était pas à la hauteur de Spitzer, que les astronomes

utilisé pour créer un vaste

Carte infrarouge à 360 degrés du disque de la Voie lactée (SN: 5/5/14). Connu

comme GLIMPSE360, ou

Galactic Legacy Mid-Plane Survey Extraordinaire, le projet requis sur

4 000 heures de télescope réparties sur 10 ans. Avec une certaine couverture

fourni par le télescope WISE de la NASA,

un autre observatoire infrarouge dans l’espace, l’enquête a permis aux chercheurs de

tracer le centre de la galaxie, tracer ses limites extérieures, tracer la Voie lactée

bras en spirale et mieux comprendre à quelle fréquence la galaxie produit de nouvelles étoiles.

Le centre de la galaxie brille de mille feux dans ce ruban d’une carte infrarouge à 360 degrés de la Voie lactée obtenue de Spitzer. Les étoiles bleues sont relativement proches de la Terre, tandis que les zones rouges marquent des régions poussiéreuses de formation d’étoiles. La brume bleue est la lumière des vieilles étoiles trop loin pour être vue individuellement.JPL-Caltech / NASA, équipe GLIMPSE

Le passé secret du sombrero

Vue en lumière visible, la galaxie Sombrero présente un

anneau extérieur sombre de poussière aux observateurs sur Terre. Dans les images infrarouges, la poussière

illumine le disque de la galaxie, permettant aux chercheurs de sonder les détails structurels

qui pourraient autrement rester cachés. Images Spitzer de Sombrero, qui se trouve

à environ 28 millions d’années-lumière, a révélé

que le disque est légèrement déformé, ce qui suggère une rencontre rapprochée avec un autre

galaxie à un moment donné dans le passé.

Des bandes de poussière (rouge et verte) brillent de lumière infrarouge dans cette image composite de la galaxie Sombrero des télescopes spatiaux Spitzer et Hubble Infrarouge: JPL-Caltech / NASA, R. Kennicutt / Univ. d’Ariz., et l’équipe SINGS; Optique: NASA, télescope spatial Hubble, équipe Hubble Heritage

Une analyse ultérieure des images Spitzer a montré que cette galaxie

semble être un hybride, caractéristiques de mélange

des galaxies discoïdes et des galaxies elliptiques rondes. Une explication est que

peut-être que Sombrero aurait pu être une galaxie elliptique – pleine de vieilles étoiles

– qui a été inondé par le gaz de l’espace intergalactique. Le gaz, enfermé en orbite

autour du centre de la galaxie, aurait pu tourner sur un disque plat où un nouveau

génération d’étoiles est née.

Retour dans le temps

En 2005, les astronomes cherchaient des quasars manquants, flamboyant

noyaux de galaxies alimentés par des trous noirs supermassifs voraces. Alors que certains quasars

avait été catalogué, il ne semblait pas être suffisant pour expliquer une lueur cosmique

de la lumière des rayons X que les quasars ont probablement produite. Il s’avère qu’ils se cachaient.

Des images de Spitzer ont découvert un

cache de quasars cachés dans des centres de galaxies enveloppés de poussière dont

la lumière a mis environ 10 milliards d’années pour atteindre la Terre.

La goutte jaune dans cette image Spitzer est une galaxie, à environ 10 milliards d’années-lumière, qui héberge un quasar enveloppé de poussière. Les taches bleues et vertes sont des galaxies sans quasars.JPL-Caltech / NASA, A. Martinez-Sansigre, Oxford Univ.

Plus récemment, les astronomes ont tourné le regard de Spitzer encore plus loin – et plus loin dans le temps. En 2011, les chercheurs ont utilisé Spitzer – avec 11 autres télescopes au sol et dans l’espace – pour découvrir le protocole de galaxies le plus éloigné connu à l’époque. Vu qu’il y avait juste un milliard d’années après le Big Bang, le rassemblement montre des galaxies se réunissant pour former les amas gargantuesques qui existent aujourd’hui. Et en 2016, les astronomes ont combiné les pouvoirs de Spitzer et du télescope spatial Hubble pour identifier ce qui est encore la galaxie connue la plus éloignée. Surnommée GN-z11, sa lumière a quitté la galaxie lorsque l’univers, qui existe depuis 13,8 milliards d’années, n’avait que 400 millions d’années.