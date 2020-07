Alors que les divisions menacent l’Amérique, la pression pour annuler les présidents est dangereuse

L’Université de Princeton a décidé de retirer le nom de l’ancien président Woodrow Wilson de son école des affaires publiques et internationales, citant sa «pensée et ses politiques racistes». Si l’on ne regarde que dans l’optique des relations raciales, l’affaire contre Wilson est claire. Dans sa course de 1912 pour la Maison Blanche, Wilson réchaufferait la foule avec des blagues raciales qui aujourd’hui ne seraient pas imprimables.

Et tandis que ces derniers temps des expressions comme «racisme systémique» et «suprématie blanche» ont été lancées assez généreusement, l’administration Wilson fournit des exemples littéraux de ces concepts adoptés comme politique gouvernementale. Un regard en arrière sur le long siècle depuis que Wilson était au pouvoir montre les progrès que nous avons accomplis en tant que pays.

Wilson n’est pas le seul à être effacé. Des monuments à la fois sacro-sainte George Washington ont été vandalisés. Les statues de Thomas Jefferson et Andrew Jackson sont également assiégées, et la vénérable tradition démocrate du dîner de Jefferson-Jackson Day a été abandonnée car aucun des fondateurs du parti ne rencontre le rassemblement contemporain. Les deux premiers présidents républicains, Abraham Lincoln et Ulysses S. Grant, sont également confrontés à la censure et aux appels des radicaux pour que leurs monuments soient démolis. Le fait qu’entre eux Lincoln et Grant ont vaincu la Confédération, mis fin à l’esclavage et appliqué les amendements anti-esclavagistes à la Constitution semble sans conséquence pour la foule éveillée.

Les anciens présidents doivent-ils être parfaits?

Il est ironique que les statues soient les cibles les plus visibles de la colère radicale car ce sont des visions idéalisées de personnes défectueuses. En regardant les anciens présidents, jusqu’où allons-nous pour exiger qu’ils atteignent un niveau de perfection statuesque?

Franklin D. Roosevelt a été remarquablement indemne lors de la récente vague d’iconoclasme, mais son record de course n’est guère louable. Les mêmes personnes qui ont fustigé le président Donald Trump pour avoir prétendument placé des enfants d’immigrés dans des cages devraient être exaspérées par l’internement de 120000 Japonais par le FDR pendant la Seconde Guerre mondiale, dont la plupart étaient des citoyens américains. Il a également bloqué les réfugiés juifs fuyant l’Allemagne nazie, a maintenu les forces armées séparées et a félicité le général confédéré Robert E. Lee comme «l’un de nos plus grands chrétiens américains et l’un de nos plus grands messieurs américains».

Statue renversée du président des États confédérés Jefferson Davis le 10 juin 2020 à Richmond, en Virginie.

Tout soupçon d’admiration pour Lee signifie une annulation automatique de nos jours, mais au milieu du 20e siècle, c’était ordinaire et accepté. Dwight D. Eisenhower a étudié les campagnes de Lee à West Point et a accroché son portrait à la Maison Blanche. Il a déclaré à la convention de 1953 des Filles unies de la Confédération que Lee était un homme qui pouvait « se battre avec brio – pour des idéaux auxquels il croyait fermement et honnêtement, mais qui, en même temps, pouvaient être un grand et noble personnage. » Cela n’a pas été considéré comme plus controversé à l’époque d’Ike que lorsque le sénateur de l’époque, Joe Biden, en 1993, faisait référence à l’UDC comme un groupe de «bonnes personnes» qui «continuent d’afficher le drapeau confédéré comme symbole».

Un rappel de ce qu’il ne faut pas répéter: Utilisez des statues et des noms confédérés pour éduquer

John Kennedy a félicité Lee ainsi que le sénateur pro-esclavagiste John C. Calhoun – récemment éliminé d’un collège de Yale – que Kennedy a inclus dans son «Profiles in Courage», lauréat du prix Pulitzer. Lyndon Johnson a signé les lois sur les droits civils et les droits de vote, mais même à son époque, les radicaux l’ont dénoncé comme un raciste et un «criminel de guerre». Le comédien Lenny Bruce a expliqué comment les gestionnaires de Johnson ont dû l’entraîner à dire «nègre» au lieu d’un mot à consonance similaire qui lui est venu plus naturellement. Pourtant, même ce genre d’humour d’observation intelligent est désormais interdit; L’Université de Brandeis, qui abrite les journaux de Bruce, a fait pression pour annuler une pièce basée sur les actes de Lenny parce que des militants étudiants ont accusé le matériel d’être «ouvertement raciste». Le pauvre Lenny était trop vulgaire pour la structure du pouvoir conservateur de son époque, et trop franc pour la gauche intolérante aujourd’hui.

Divisions dangereuses

Gerald R. Ford a signé un projet de loi rétablissant la citoyenneté de Lee en 1975, qui avait été adopté avec un soutien quasi unanime dans les deux chambres, et qui, selon Ford, était «un événement dont tous les Américains peuvent être fiers». Et trois ans plus tard, Jimmy Carter a accordé le même honneur au président confédéré Jefferson Davis, avec le soutien de la première année du sénateur Biden. Lors de la cérémonie de signature, Carter a déclaré: « Notre nation doit éliminer les coupables et les inimitiés et les récriminations du passé, pour enfin mettre fin aux divisions qui menaçaient de détruire notre nation et de discréditer les principes sur lesquels elle a été fondée. »

Notre point de vue: Retirez les monuments confédérés du péché d’esclavage originel de l’Amérique

Les paroles de Carter sont plus significatives et importantes aujourd’hui qu’elles ne l’étaient il y a quatre décennies. Maintenant, de nouvelles divisions menacent la nation et ses principes. La chasse à la perfection chez nos anciens présidents, arrachant leurs actions et déclarations du contexte et de l’histoire pour forger des actes d’accusation basés sur des normes contemporaines raréfiées, est un symptôme de notre époque divisée. Pour Princeton, l’annulation de Wilson était logique. Mais nous supprimons tous les hommages à nos présidents imparfaits à nos risques et périls.

