Alors que les émissions de CO2 baissent pendant la pandémie, le méthane pourrait augmenter

Le nouveau coronavirus modifie lentement le mélange de gaz à effet de serre dans l’atmosphère terrestre.

Les changements les plus profonds de dioxyde de carbone ont été mesurés à la fin du mois dernier par l’Université Columbia de New York, où il y a eu 10% de réduction de CO2 et une énorme chute de 50% de monoxyde de carbone.

“L’air est le plus pur que j’aie jamais vu”, a déclaré Roisin Commane, chimiste atmosphérique à l’Observatoire de la Terre de Lamont-Doherty.

Cependant, les réductions ne sont pas encore enregistrées auprès de la division de surveillance mondiale de la NOAA, qui fournit des estimations mondiales basées sur un «air bien mélangé» mesuré sur des sites éloignés, tels que son observatoire du volcan Mauna Loa à Hawaï.

“Nous n’avons vu aucune baisse significative”, a déclaré Theo Stein, porte-parole de la division.

Un aspect plus grave de la pandémie, cependant, pourrait être que le gaz à effet de serre le plus puissant – le méthane – pourrait augmenter, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Contrairement à la baisse imminente du CO2, largement liée à un ralentissement temporaire des transports et de certains secteurs industriels, les chercheurs sur le méthane sont troublés par ce que l’agence appelle un «manque de données fiables» des producteurs mondiaux de pétrole et de gaz, qui sont les fait des sources de gaz.

Un récent rapport de l’AIE basée à Paris indique que, parce qu’une forte baisse des revenus des opérations pétrolières et gazières peut pousser certaines entreprises à accorder moins d’attention à la correction des fuites dans les tuyaux de gaz ou à augmenter la ventilation et le torchage du gaz indésirable.

Le rapport décrit la possibilité de plus d’émissions à un moment où les gouvernements se concentrent massivement sur la lutte contre le coronavirus. Ce serait tragique, dit l’AIE, parce que «la réduction des émissions des opérations pétrolières et gazières est parmi les plus faibles des fruits à faible potentiel pour atténuer le changement climatique».

Le méthane, un gaz invisible et inodore qui constitue plus de 95% du gaz naturel, peut être jusqu’à 80 fois plus puissant qu’un réchauffement climatique par unité donnée que le CO2, qui est plus abondant dans l’atmosphère. Bien qu’il y ait moins d’émissions que le CO2, le méthane dure environ 12 ans, tandis que le CO2 persiste pendant des siècles.

Un autre problème est que le méthane reste difficile à mesurer. Même des fuites importantes continuent de surprendre l’AIE, malgré les efforts de l’agence l’année dernière pour développer ce qu’elle appelle «Methane Tracker», un effort plus intense pour suivre et réconcilier les différentes estimations mondiales des émissions de méthane.

Le nouvel effort fournit ce qu’il appelle une «image globale» des émissions de plus de 70 pays, tout en encourageant une vision plus large des technologies qui peuvent les réduire.

Des satellites détectent les fuites

L’une des technologies les plus prometteuses est celle des satellites qui peuvent repérer les fuites de méthane dans de petites régions du globe. Ce qui est troublant, c’est que l’AIE continue d’être surprise par des fuites importantes, notamment trois panaches émettant plus de 25 tonnes métriques de méthane par heure provenant des opérations pétrolières et gazières en Algérie en janvier. C’est l’équivalent des émissions d’une grande centrale électrique au charbon.

Les satellites sont utiles car auparavant, ces fuites étaient détectées par des instruments portatifs. Mais le rapport note que les satellites existants ne peuvent pas voir de fuite dans les zones enneigées, marécageuses ou offshore, où il peut y avoir une importante production de pétrole et de gaz.

Certains pays, comme les Pays-Bas et la Norvège, ont commencé à patrouiller avec des avions dotés de capteurs spéciaux pour suivre les activités pétrolières et gazières dans la région de la mer du Nord.

Les régulateurs peuvent perdre leur concentration sur les émissions, car certains gouvernements sont actuellement submergés par les détails de la pandémie de coronavirus. Et il y a d’autres pays, note le rapport, où une faible attention au problème des émissions de méthane est causée par «une surveillance réglementaire laxiste, un État de droit faible, des industries pétrolières et gazières qui fonctionnent mal – ou les trois».

En théorie, les sociétés pétrolières et gazières devraient réglementer étroitement les émissions, car elles équivalent à l’équivalent économique d’une fuite d’argent d’une banque. Le rapport de l’AIE note qu’un tiers des fuites de méthane provenant des opérations pétrolières et gazières dans sa dernière estimation pourraient être évitées «sans frais nets».

En fait, il faudra peut-être de nouveaux satellites, qui arrivent, et de meilleurs rapports pour rendre plus difficile pour les «retardataires de passer inaperçus», indique le rapport. Il ajoute que son nouveau Methane Tracker indique que «les entreprises et les pays les plus performants montrent la voie».

«Cela reste une énorme opportunité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre – pas seulement pour 2020, mais pour de bon.»

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.