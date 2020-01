Alphabet rejoint Apple et Microsoft dans le club des entreprises évaluées à un milliard de dollars

Jeudi, Alphabet Inc. a franchi une étape importante, car un rebond des actions l’a conduit au-dessus d’une valorisation de 1 milliard de dollars pour la première fois, ce qui consolide le domaine de la technologie et des actions Internet en tant que plus grands titans de Wall Street

Les actions se sont redressées au cours de la dernière demi-heure de négociation pour clôturer à 1 450,16 $ US, une augmentation de 0,8% sur la journée.

Avec ce gain, Alphabet est devenu le plus récent membre d’un club d’élite avec une capitalisation boursière historique de 13 chiffres. Seuls deux autres noms américains ont franchi le seuil: Apple Inc., évalué à environ 1,38 milliard de dollars américains, et Microsoft Corp., à 1,27 milliard de dollars américains. À l’échelle mondiale, la liste est dirigée par Saudi Aramco, la compagnie pétrolière nationale d’Arabie saoudite, qui a été rendue publique le mois dernier et a actuellement une capitalisation boursière d’environ 1,8 milliard de dollars américains.

Amazon Inc. a flirté avec le niveau de l’année dernière, mais la société de commerce électronique devrait augmenter de plus de 7% pour que sa valorisation actuelle de 931,1 milliards de dollars dépasse 1 milliard de dollars.

Ces quatre sociétés sont de loin les plus importantes de Wall Street, et leur grande taille leur donne un impact énorme sur l’orientation globale du marché. Ensemble, ils représentent plus de 15% du poids du S&P 500.

Le reste du marché représente, au mieux, des milliards de milliards de milliards de dollars. La cinquième plus grande action américaine par capitalisation boursière, Facebook Inc. a actuellement une évaluation de 632,9 milliards de dollars américains. Berkshire Hathaway Inc. est la plus grande entreprise en dehors du secteur de la technologie ou d’Internet, à la sixième place, évaluée à environ 559 000 millions de dollars américains.

Le mouvement Alphabet au-dessus du niveau n’est que la dernière étape la plus élevée pour la société mère de Google. Les actions ont augmenté de près de 40% depuis le minimum de juin et les bénéfices sont largement tirés par l’optimisme quant à leurs perspectives pour 2020, notamment en ce qui concerne l’augmentation des revenus publicitaires. Alphabet annoncera ses résultats du quatrième trimestre le 3 février.

Parmi les commentaires récents, Evercore ISI a augmenté son objectif de cours des actions de 1 350 $ à 1 600 $, et s’attend à ce que la société continue de “renforcer son domaine défendable dans la recherche et la publicité vidéo avec YouTube”. Plus tôt cette semaine, la Deutsche Bank a relevé son propre objectif à 1 735 $ US, car elle considère que l’action “s’est négociée trop bon marché”. La firme a cité davantage de lancements de produits publicitaires, un programme élargi de rachat d’actions et “une amélioration de la compétitivité dans le cloud”.