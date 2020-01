Altamira nomme Federico G. del Castillo Directeur juridique, conformité et contrôle | Les entreprises

Altamira Asset Management, avec plus de 50000 millions d’euros d’actifs financiers et immobiliers sous gestion, a annoncé l’incorporation au sein de son comité directeur de Federico G. del Castillo, en tant que nouveau directeur juridique, conformité et contrôle.

Il s’agit d’un poste nouvellement créé qui vise à renforcer et à unifier les conseils juridiques de l’entreprise, les unités de conformité et de contrôle, comme indiqué par l’entreprise dans un communiqué.

Federico G. del Castillo relèvera directement du PDG d’Altamira, Julián Navarro.

Federico G. del Castillo sera chargé de garantir des conseils juridiques aux différentes unités opérationnelles et corporatives d’Altamira

En outre, il sera chargé de favoriser la compréhension et la culture de la conformité et de l’intégrité dans les domaines de la protection des données, des risques de réputation et juridiques et des conflits d’intérêts, sur la base du cadre réglementaire actuel et des meilleures normes internationales.

De même, il sera responsable de la gestion des risques en mettant en place un environnement de contrôle permettant de les identifier, les mesurer et les faire évoluer, garantissant le respect du cadre réglementaire et des obligations contractuelles.

Navarro a souligné que l’incorporation de Federico G. del Castillo à l’équipe renforce “l’engagement sur le marché espagnol” et le “but de renforcer” “le leadership dans le secteur des services”, en créant un “personnage clé pour la gestion” plus exigeants en matière juridique, de conformité réglementaire et, en somme, de toutes les questions liées à la réputation de l’entreprise ».

Pour sa part, G. del Castillo a souligné que son intégration dans Altamira “est un véritable défi professionnel” et a mis en évidence l’objectif de “renforcer l’engagement ferme d’Altamira Asset Management envers les bonnes pratiques”.