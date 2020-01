Altuve: «Nous irons à nouveau aux World Series»

Les joueurs des deux équipes qui se trouvent à l’épicentre du scandale du vol de signaux étaient face à face avec leurs fans pour la première fois depuis que les Astros et les Red Sox ont licencié leurs managers à la suite de l’enquête sur le schéma complexe de Houston

Les Astros et les Red Sox ont fait leurs “ fêtes de fans ” samedi et au lieu de parler des préparatifs de la campagne, les joueurs des deux équipes ont répondu à une batterie de questions sur le vol de signaux qui lui ont coûté la poste. À vos pilotes.

“C’est une situation difficile et en tant qu’équipe, nous devons rester unis et surmonter cela en tant qu’équipe comme nous l’avons toujours fait”, a déclaré l’étoile du deuxième but de Houston, Jose Altuve. “Nous devrons en parler à l’entraînement et ne pas laisser ce qui s’est passé dans le passé nous distraire cette année.”

Le manager de Houston AJ Hinch et le directeur général Jeff Luhnow ont été suspendus un an par le commissaire supérieur Rober Manfred lundi après avoir découvert l’utilisation illicite d’appareils pour voler des signes en 2017, la saison au cours de laquelle les Astros ont été couronnés champions. des World Series, et de nouveau en 2018. Le propriétaire du club, Jim Crane, a répondu en disant au revoir à Hinch et à Luhnow. Le manager Alex Cora a été licencié mardi par les Red Sox après que le rapport l’ait identifié comme l’orchestrateur du signe de vol de stratagème lorsqu’il était l’entraîneur bancaire d’Astros en 2017.

Plusieurs joueurs des Red Sox ont parlé samedi de leur admiration pour Coria et qui détestent qu’il ne fasse plus partie de l’équipe.

“Je suis inconsolable”, a déclaré le frappeur de Boston J.D. Martinez «Je comprends votre décision. Je ne voulais pas être une distraction. Il était l’un de mes managers préférés, peut-être le meilleur que j’ai eu. »

Les Astros ont reçu une amende de 5 millions, la plus importante envisagée par les règlements des ligues majeures. Houston perdra également ses deux premières sélections des premier et deuxième tours du repêchage amateur.

L’enquête a déterminé que les Astros utilisaient le signal vidéo capté par une caméra située derrière le jardin central pour espionner et décoder les signaux envoyés par le receveur rival. Les joueurs de Houston ont donné un certain nombre de coups sûrs sur une poubelle pour indiquer au coéquipier qui était au bâton quel terrain ils allaient faire.

Avec cela, ils espéraient améliorer les chances du frappeur de connecter un coup sûr.

La MLB examine également si Cora a utilisé un système similaire à Boston après avoir pris les rênes l’année suivante, lorsque les Red Sox ont remporté les World Series. Les conclusions n’ont pas encore été tirées et il n’y a pas de délai; l’enquête Astros a duré deux mois.

Martinez espère que la MLB achèvera bientôt l’enquête des Red Sox pour tourner la page.

“Je veux que l’enquête se termine pour qu’ils réalisent qu’il n’y a rien”, a-t-il déclaré.

Alors que les Astros rencontraient leurs fans à Houston, le jardinier des Blue Jays de Toronto, Randal Grichuck, a demandé à la MLB de retirer le championnat des Astros, maintenant qu’il était prouvé qu’ils avaient triché.

“C’est ce que je veux faire, je parie que les Dodgers veulent que cela soit fait”, a déclaré Grichuk. “J’ai des amis dans les Dodgers qui sont très déçus d’avoir peut-être perdu deux ans de suite contre une équipe qui n’a pas respecté les règles.”

Alors que l’Altuve vénézuélien n’a eu aucun mal à répondre aux nombreuses questions sur le scandale, le troisième but de Houston Alex Bregman a esquivé les questions de la presse sur ce qui s’est passé et a utilisé à plusieurs reprises une phrase avec des nuances différentes.

“Le commissaire a présenté son rapport, a pris sa décision et les Astros ont pris leur décision et n’ont rien d’autre à commenter”, a déclaré Bregman.

En insistant pour savoir s’il parlera du vol de panneaux à l’avenir, Bregman a finalement donné une réponse qui ne ressemblait pas à quelque chose appris par cœur.

“Je pense que d’ici 2020, nos actions parleront plus fort que nos paroles”, a-t-il déclaré.

Altuve et Bregman étaient les seules stars présentes dans le «Fan Fest» qui faisaient partie du champion par équipe de 2017. D’autres figures de l’équipe qui a donné à Houston son premier titre, comme le MVP George Springer, l’as Justin Verlander et l’arrêt-court Carlos Correa, ils ne sont pas venus.

Altuve était le MVP de la Ligue américaine en 2017, et après l’éclatement du scandale, le mérite de la récompense a été remis en question. En outre, ces derniers jours, il a été suggéré qu’il avait utilisé un appareil caché dans son uniforme pour avoir anticipé la connaissance des libérations, ce qu’il a nié avec véhémence. On lui a demandé comment il se sent quand il y a des gens qui disent qu’il est un tricheur.

“Vous ne voulez pas que quelqu’un dise cela à votre sujet”, a-t-il dit. «Mais j’ai deux alternatives. L’un est de pleurer et l’autre est de sortir jouer et d’aider mon équipe. Tu sais ce que je vais faire.

L’enquête de la MLB a commencé lorsque l’ancien lanceur des Astros Mike Fiers, maintenant avec Oakland, a révélé la ruse à l’Athletic. Martinez a déclaré qu’il a discuté avec Fiers et comprend ce qui l’a motivé.

«Je comprends leur point de vue, d’être dans la même division, face à eux. C’est une situation délicate pour lui, mais je comprends pourquoi il l’a fait », a déclaré Martinez aux journalistes à Springfield, dans le Massachusetts.

À Houston, alors que les Astros tentent de se concentrer sur l’avenir, Altuve, souvent décrit comme l’âme et le cœur de l’équipe, a déclaré qu’il était convaincu que le scandale ne ferait pas dérailler les Astros lors de la recherche d’une autre campagne réussie.

“Tout ira bien”, a-t-il dit. «Nous irons à nouveau aux World Series. Les gens n’y croient pas. Mais nous le ferons. “