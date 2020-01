Amazon clôture 2019 avec un bénéfice net de 11 588 millions, en hausse de 15% | Les entreprises

Le géant du commerce électronique Amazon a publié jeudi ses résultats financiers pour l’ensemble de son exercice 2019, au cours duquel il a réalisé des bénéfices de 11588 millions de dollars, soit 15% de plus que l’année précédente.

Entre janvier et décembre de l’année dernière, la multinationale de Seattle (Washington) a inscrit 280 522 millions, 20,45% de plus que les 232 887 millions facturés un an plus tôt, tandis que les investisseurs ont gagné 23,46 $ par action, par rapport à le 20.68 de 2018.

Bien que les ventes sur Internet continuent d’être l’activité principale d’Amazon, son service de cloud computing, Amazon Web Services (AWS), considéré comme stratégique pour l’avenir par la société, a connu la croissance la plus rapide, avec une augmentation annuelle du chiffre d’affaires. 37%

La firme dirigée par Jeff Bezos a obtenu des résultats d’exploitation de 14541 millions, supérieurs aux 12421 atteints en 2018.

Par marchés, les ventes de l’entreprise en Amérique du Nord ont augmenté de 20,8% au cours des douze derniers mois, tandis que dans le reste du monde, elles ont augmenté de 13,45%.

Quant aux résultats du dernier trimestre, qui comprenait la campagne de Noël, la firme de Seattle a gagné 3 268 millions de dollars, contre 3 027 millions de bénéfices de Noël précédent.

Entre octobre et décembre, Amazon il s’est vendu pour 87 437 millions, 20,8% de plus; et les actionnaires ont pris des bénéfices de 6,47 $ par action, contre 6,04 pour la même période de l’année précédente.

“Les abonnements Prime continuent d’offrir plus d’avantages aux clients année après année, et ils répondent: au dernier trimestre, nous avions plus de nouveaux abonnés que jamais et nous comptons déjà 150 millions de membres dans le monde”, a-t-il déclaré lors de la présentation du dit le fondateur et PDG de l’entreprise, Jeff Bezos.

Les bons résultats de la société ont été très bien accueillis par les investisseurs de Wall Street, et les actions d’Amazon se sont appréciées de 12% à 2 095,20 $ par action électronique après la fermeture des marchés de New York. EFE