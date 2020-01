Amazon recrute des acteurs de “Game of Thrones” pour leur version de “Le Seigneur des Anneaux”

PASADENA, 15 janvier (.) – Amazon.com Inc a présenté le premier casting d’acteurs pour sa série télévisée “Le Seigneur des anneaux”, qui comprend deux artistes qui ont participé à “Game of Thrones”, et a annoncé que le La production débutera le mois prochain en Nouvelle-Zélande.

Le casting comprend les acteurs britanniques Robert Aramayo, qui a joué un jeune Ned Stark, et Joseph Mawle, accusé d’incarner Benjen Stark dans l’adaptation par HBO de la saga écrite par l’Américain George R. R. Martin.

Les autres acteurs qui intégreront “Le Seigneur des Anneaux” sont le Britannique Owain Arthur, le Britannique-Iranien Nazanin Boniadi, l’Australien Tom Budge, le Britannique Morfydd Clark et le Slovaque-Américain Ema Horvath, a indiqué la firme.

“Après avoir mené une étude globale approfondie, nous sommes heureux de révéler enfin le premier groupe de brillants interprètes qui participeront à la série d’Amazon” Le Seigneur des anneaux “, ont déclaré les scénaristes J.D. Payne et Patrick McKay dans une déclaration.

“Ces hommes et femmes exceptionnellement talentueux sont plus que nos acteurs, ce sont les nouveaux membres d’une famille créative en pleine croissance qui travaillent maintenant sans relâche pour donner vie à une nouvelle Terre du Milieu pour les fans et le public du monde entier”, ont-ils ajouté.

L’adaptation télévisée explorera de nouvelles histoires de l’auteur J.R.R. Tolkien avant “La Confrérie de l’Anneau”, première partie de la saga de la célèbre trilogie.

Amazon a présenté mardi les noms de ses acteurs lors d’un événement de l’Association of Television Critics des États-Unis.

(Rapport de Lisa Richwine. Édité en espagnol par Janisse Huambachano)