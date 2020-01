Les actions d’Amazon ont bondi jeudi en bourse, enregistrant des augmentations allant jusqu’à 12%, présentant des résultats financiers pour l’ensemble de 2019 meilleurs que prévu par les analystes.

L’entreprise dirigée par Jeff Bezos a gagné entre janvier et décembre 11 588 millions de dollars, 15% de plus que l’année précédente, tout en entrant 280 522 millions, soit 20,45% de plus que les 232 887 millions facturés en 2018.