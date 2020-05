Ambassade de Cuba à Washington frappée par des coups de feu, un suspect arrêté

Washington (.) – Un homme armé d’un assaut puissant a tiré plusieurs coups de feu à l’ambassade de Cuba à Washington jeudi matin, ont annoncé les autorités, endommageant le bâtiment mais sans blesser.

La police a arrêté le suspect, identifié comme étant Alexander Alazo, 42 ans, d’Aubrey, au Texas.

“Ce matin, vers 2 h 15, des officiers des services secrets américains ont répondu à l’ambassade de Cuba suite à des informations faisant état de coups de feu”, ont déclaré les services secrets dans un communiqué.

<< Un individu a été arrêté pour possession d'une arme à feu non enregistrée ainsi que de munitions non enregistrées, d'agression avec intention de tuer et de possession d'un dispositif d'alimentation de grande capacité.

“Aucune blessure n’a été signalée sur les lieux.”

Alors que le suspect a été arrêté par la police de Washington, l’enquête comprend également les services secrets, qui sont impliqués dans la sécurité des diplomates et ambassades étrangers.

“Le sujet a été immédiatement placé en détention sans incident et l’arme a été récupérée”, a déclaré dans un communiqué Hugh Carew, porte-parole du Washington Metropolitan Police Department.

Alazo a été accusé d’agression avec intention de tuer, a-t-il dit. On ne savait pas si de nouvelles accusations devaient être déposées.

Aucun motif n’a été donné pour l’attaque.

Les médias locaux ont déclaré que le suspect avait tiré une trentaine de coups de feu à l’ambassade, située à la lisière du quartier Adams Morgan, une zone normalement animée pleine de bars et de restaurants mais qui a été stoppée par la fermeture du coronavirus.

L’ambassade a affiché des photos de trous de balles dans les murs et colonnes extérieurs, une fenêtre et un luminaire.

“Le personnel de la mission n’a pas été blessé et est en sécurité. Une enquête est en cours”, a tweeté le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez.

“Il incombe aux États de protéger les diplomates accrédités auprès d’eux et de leurs installations”, a-t-il déclaré.

L’administration du président Donald Trump a refroidi les relations avec La Havane, inversant le cours après une ouverture initiée par son prédécesseur Barack Obama.

En octobre 2017, il a expulsé 15 diplomates cubains après une série d’incidents au cours desquels le personnel de l’ambassade américaine à Cuba a signalé des maux de tête, des étourdissements et une perte auditive encore inexpliqués.