Améliorer le Paris «hostile», le défi des futures autorités de la capitale française

Malgré son attrait culturel, gastronomique et même romantique incontestable, Paris est devenue une capitale hostile pour ses habitants qui doivent faire face quotidiennement aux embouteillages, à la pollution, à l’insécurité, à la location de nuages ​​et même aux rats.

Lorsque les Parisiens se rendront aux urnes au premier tour des élections municipales dimanche prochain pour élire les futures autorités, ils feront sans aucun doute passer ces préoccupations avant les couleurs politiques.

“Paris est hostile à ses habitants, une ville qui s’est dégradée”, a déclaré au maire de Paris, lors des élections municipales, Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé et candidate au parti du président Emmanuel Macron, La République en mars. Ils ont lieu deux tours les 15 et 22 mars.

Buzyn est l’un des nombreux candidats à la mairie de Paris, une vitrine qui sert de catapulte à la politique nationale.

Les élections se tiendront dans le contexte du coronavirus qui a tué une dizaine de personnes et infecté plus de 700 en France, où le gouvernement a interdit les rassemblements de masse.

Selon les sondages, un tiers des électeurs inscrits sont “inquiets” du risque d’infection dans les bureaux de vote mais les trois quarts ne veulent pas reporter les élections.

L’élection à Paris portera sur “les aspects concrets de la vie quotidienne – transports, pollution, sécurité, logement, qui occupent une place de plus en plus importante”, a expliqué à l’. le politologue Jean Garrigues.

Les politiciens qui aspirent à diriger la capitale ont présenté un méli-mélo de propositions qui, disent-ils, offriront un environnement plus propre et plus sûr aux près de 2,2 millions d’habitants de la ville des lumières.

Il est proposé de planter des dizaines de milliers d’arbres, d’augmenter le nombre de vélos au détriment des véhicules, de créer des brigades contre les rats, de déployer des policiers armés pour lutter contre les vols de plus en plus fréquents de sacs et de téléphones dans l’une des villes les plus visitées au monde. et siège olympique de 2024.

“Au cours des deux dernières années, les petits vols à Paris ont augmenté de façon exponentielle, la sécurité est donc devenue un enjeu très important de la campagne”, explique Bruno Cautres, analyste politique au centre de recherche CEVIPOF.

La sécurité est l’une des principales préoccupations de la candidate conservatrice Rachida Dati du parti Los Republicanos qui propose une police municipale de 3 400 agents armés.

Pour l’actuelle maire, qui aspire à renouveler son mandat, la socialiste Anne Hidalgo, la santé est une priorité qui nécessite un budget annuel d’un milliard d’euros (1130 millions de dollars) tandis que l’indépendant Cédric Villani souhaite déployer une armée de robots pour que Faites le sale boulot.

La qualité de l’air est également une autre préoccupation dans la capitale française densément peuplée qui déclenche généralement l’alarme de pollution de l’air environ 17 jours par an.

A cette fin, Hidalgo qui aspire à ce que chaque citoyen puisse arriver “en un quart d’heure” à son travail, propose de consacrer 60 000 places de stationnement aux espaces verts et aux vélos, un plan controversé dans une ville densément bâtie.

En ce qui concerne le logement, la plupart des candidats souhaitent que les personnes à faible revenu vivent dans les murs pour tenter d’arrêter les saignements de population dans une ville qui a perdu 0,5% de ses habitants entre 2011 et 2015.

“C’est une ville avec peu de propriétaires, contrairement au reste de la France. La division entre propriétaires et locataires est un facteur déterminant: les propriétaires ont tendance à voter plus à droite ou au LREM et les locataires à gauche ou verts”, précise le analyste Jérôme Sainte-Marie de l’institut d’opinion PollingVox.

Les élections ont lieu dans tous les quartiers ou arrondissement, où chaque candidat à la mairie de Paris présente sa liste de candidats aux maires locaux et dont les lauréats seront chargés d’élire la plus haute autorité de la capitale.

La plupart des sondages remportent Hidalgo, mais Dati réduit la différence et pour le deuxième tour, les alliances entreront en jeu.

Le parti Macron qui a subi un revers lorsque son candidat, Benjamin Griveaux, s’est retiré après la publication d’une vidéo à caractère sexuel, propulsant Buzyn en tant que candidat, est divisé. Son ancien ministre Cédric Villani se présente comme indépendant après que Macron ait préféré Griveaux.

Garrigues prévoit que les électeurs pourraient punir Macron d’une certaine manière, qui en 2017 a été élu président à une écrasante majorité, mais a depuis perdu en popularité parce que beaucoup de gens le considèrent comme un leader autocratique et loin de la réalité du français commun , bien que ce ne soit pas ce qui “centre le choix”.