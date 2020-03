Amérique du Nord.- Le Parlement du Canada approuve le nouvel accord commercial avec les États-Unis et le Canada

MADRID, 14 mars (EUROPA PRESS) –

Le Parlement canadien a approuvé ce vendredi le nouvel accord commercial connu sous le nom de traité entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (TMEC), tel que rapporté par le Sénat canadien dans un communiqué.

Le sous-secrétaire pour l’Amérique du Nord du ministère des Affaires étrangères du Mexique, Jesús Seade, a également signalé cette approbation via son compte Twitter, où il a déclaré qu’après que le Canada avait donné le feu vert au projet, il était approuvé par des trois pays qui y participent.

Le gouvernement du Mexique a indiqué dans un communiqué que, après des mois de délibérations législatives, le Parlement a approuvé “à l’unanimité” la ratification de la TMEC et a reconnu qu’il s’agit “d’un instrument positif pour les économies des trois pays”.

“Les trois nations ont achevé leurs processus de ratification respectifs, donnant une force et une certitude économiques à l’Amérique du Nord”, a déclaré le gouvernement mexicain.

L’exécutif latino-américain a précisé que les nations continueront de travailler à la mise en œuvre du traité, car les derniers aspects de la loi restent à déterminer, en pleine crise due à l’avancée de la pandémie de coronavirus.

«Le Canada est le troisième partenaire commercial du Mexique et maintient un commerce bilatéral de plus de 37 000 millions de dollars. Avec l’entrée en vigueur de l’instrument, la compétitivité de la région est assurée et une nouvelle étape commence qui renforcera le commerce et l’investissement en Amérique. del Norte “, ont-ils ajouté du Mexique.

Selon les estimations de l’administration du président des États-Unis, Donald Trump, le nouvel accord, qui remplacera l’ancien accord de libre-échange nord-américain (ALENA ou ALENA), créera 600000 emplois aux États-Unis et augmentera l’activité économique de 235000 millions. de dollars (213 533 millions d’euros).