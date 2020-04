Amérique du Nord – López Obrador assure que l’entrée en vigueur de la TMEC facilitera la “récupération” après le coronavirus

MADRID, 26 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a assuré ce samedi que l’entrée en vigueur de l’accord commercial conclu entre les États-Unis, le Mexique et le Canada (TMEC) le 1er juillet facilitera la “récupération” du pays après la pandémie de coronavirus .

“Cela va signifier réactiver l’économie bientôt … Oui, l’économie va chuter, mais nous allons rapidement améliorer la situation économique, il va y avoir un retour à la normalité économique, en particulier le bien-être, qui est ce que la plupart “, a déclaré le président mexicain.

Le président a mis en avant l’investissement dans des projets d’infrastructures générateurs d’emplois, la baisse des taux d’intérêt bancaires, le maintien des prix du carburant et la paix sociale, parmi les avantages de l’accord commercial, selon le journal ‘Excelsior’.

“Il reste peu et il y a un avenir, nous voyons la lumière au bout du tunnel”, a-t-il dit, ajoutant que la priorité du gouvernement était les secteurs les plus défavorisés sur le plan économique. “En période de crise et à tout moment, la première chose à faire est d’aider les plus démunis, c’est la chose la plus humaine”, a-t-il déclaré, qu’il estime à 70% de la population totale.

López Obrador a réitéré qu’à partir de mai, des microcrédits commenceront à être délivrés pour réactiver le marché intérieur après la pandémie.

Le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, a confirmé ce vendredi la date d’entrée en vigueur de l’accord commercial entre les trois pays en juillet.

Lighthizer a déclaré que le traité était “le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire du commerce” de ces trois pays en soutenant un commerce “plus équilibré et réciproque” conduisant à “des marchés plus libres, un commerce plus équitable et une forte croissance. de l’économie “en Amérique du Nord.