Amérique latine – Des milliers de femmes d’Argentine, du Mexique et du Chili soutiennent la grève générale après les 8M

MADRID, 10 mars (EUROPA PRESS) –

Des milliers de femmes du Chili, d’Argentine et du Mexique ont appuyé lundi la grève générale déclenchée par des groupes et associations féministes, après les mobilisations massives du 8 mars qui ont eu lieu dans le monde entier pour exiger la légalisation de l’avortement et la fin des féminicides. , l’une des bévues dont la plupart des virulences affectent certains pays de la région, et les inégalités de travail.

Dans le cas de l’Argentine, et en l’absence de chiffres officiels, les rues de la capitale ont été teintes en vert et violet avec la marche de milliers de femmes en route vers le Congrès des députés, où elles ont demandé l’approbation du récent projet d’avortement, La fin des fémicides – jusqu’à présent 68 ont été tués en 2020 – ainsi que le harcèlement sexuel et les inégalités de travail.

L’interruption légale de la grossesse est l’axe central des revendications des mouvements féministes en Argentine, après des décennies avec l’une des lois les plus restrictives de la région, qui prévoit jusqu’à quatre ans de prison pour interruption volontaire de grossesse, sauf en cas de viol

L’annonce récente par le gouvernement d’Alberto Fernández de présenter un nouveau projet, le premier à l’initiative de l’exécutif et non de la société civile, et malgré des améliorations notables par rapport au précédent, a été critiquée en raison de la possibilité d’autoriser la Les centres privés et leurs professionnels s’accrochent à l’objection de conscience pour ne pas pratiquer d’avortements.

“Nous nous sommes rencontrés pour revendiquer nos droits, pour empêcher les femmes de mourir et pour faire disparaître l’écart salarial et le plafond de verre”, a déclaré la directrice d’Amnesty International Argentine, Mariela Belski.

Belski, dans des déclarations publiées par le journal argentin “La Nación”, a ajouté que l’objectif de cette journée est également de “sensibiliser” à la société d’injustice qui est censée être des femmes qui sont chargées des tâches ménagères et soins “de manière disproportionnée”.

RUES VIDE ET TRANSPORTS PUBLICS AU MEXIQUE

Au Mexique, le jour de la grève des femmes a été historique car il s’agissait de la première célébrée dans le pays, après la participation massive aux mobilisations du 8 mars dans plusieurs villes mexicaines.

En plus d’avoir provoqué la fermeture des écoles et des écoles, l’appel au chômage a laissé des empreintes frappantes telles que les rues vides et les transports publics, car dans de nombreuses régions du Mexique, les femmes ont la possibilité d’accéder exclusivement aux trains du réseau de métro et des bus en raison des épisodes très élevés de harcèlement sexuel dans ce type d’endroits, selon le journal local ‘El Universal’.

Les autorités ont encouragé les femmes à soutenir la grève, qui a été non seulement du travail ou des études, mais aussi de la consommation. Ainsi, dans plusieurs secteurs du gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador, il a été promis que ceux qui décideraient de ne pas aller travailler ne seraient pas sanctionnés, comme cela a été le cas avec le ministère de l’Éducation publique, ce qui a rendu impossible De nombreux centres pourraient ouvrir leurs portes lundi.

Le président mexicain lui-même, critiqué pour ses relations avec le mouvement féministe et les féminicides, a félicité les femmes pour leur participation aux marches du 8 mars, ainsi que les travailleurs des forces de sécurité qui étaient présents et qui “n’est pas tombé dans le piège”, malgré “les provocations” de “certains violents”.

“Je tiens à féliciter les femmes qui ont participé au mouvement hier lors de la commémoration de la Journée internationale de la femme”, a déclaré López Obrador, qui à son tour a estimé qu’il ne fallait pas agir contre celles qui “avaient agi de manière excessive” pendant la 8M, parce que du gouvernement ils ne veulent pas “être utilisés comme prétexte”.

Selon le procureur général du Mexique, les fémicides ont augmenté de 137% au cours des cinq dernières années. 1006 meurtres de femmes ont été enregistrés en 2019, contre 912 en 2018.

LES 79 POUR CENT CROIENT QUE LE CHILI EST UN PAYS MACHISTE

La journée de grève qui s’est tenue lundi dans plusieurs villes du Chili s’ajoute aux nombreuses protestations auxquelles le gouvernement du conservateur Sebastián Piñera doit faire face depuis octobre dernier lorsque la quatrième hausse du prix de Les transports publics de Santiago ont déclenché une série de manifestations au cours desquelles une trentaine de personnes ont perdu la vie après des affrontements avec les forces de sécurité, accusées par des organisations internationales de violations des droits de l’homme.

Les Chiliens, qui gardent Piñera récente en mémoire en déclarant que “parfois, ce n’est pas seulement la volonté des hommes de maltraiter, mais aussi la position des femmes à maltraiter”, ils ont participé à une manifestation massive au cours de laquelle Carabineros a déclaré 125 000 personnes ont participé à Santiago, la capitale du pays, considérée comme sexiste par 79% des personnes interrogées dans le dernier sondage publié par Cadem.

La journée a été pacifique, comme l’ont souligné les médias chiliens, à l’exception d’une condamnation d’un combat avec des carabiniers à leur arrivée au palais de La Moneda, où ils ont utilisé des lances pour dissoudre un petit groupe de manifestants qui voulaient accéder au site en sautant le bars.