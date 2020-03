Amérique – Le Venezuela rejette la réélection d’Almagro et l’appelle “Opération de chantage dirigée par les États-Unis”

MADRID, 21 mars (EUROPA PRESS) –

Le Venezuela a rejeté ce vendredi la réélection de l’Uruguayen Luis Almagro au poste de secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA) et l’a qualifié de “grotesque opération de chantage et d’extorsion menée par les États-Unis”.

“Le Venezuela dénonce à la communauté internationale l’élection du secrétaire général de l’OEA à la suite d’une opération grotesque de chantage et d’extorsion, dirigée directement par le gouvernement des États-Unis, dans le meilleur style des mafias du crime organisé transnational”, a déclaré le Exécutif vénézuélien dans un communiqué.

De l’avis du Gouvernement vénézuélien, le Département d’État américain a “imposé” l’élection d’Almagro, qu’il a qualifié de “hâtif et intempestif”, dans le but de “maintenir l’OEA en tant que ministère de ses Colonies”.

En ce sens, il a décrit l’organisation comme un “outil d’unilatéralisme collectif visant à faire respecter la volonté impérialiste de la Maison Blanche et à saper la souveraineté nationale des peuples du continent américain”.

D’un autre côté, le Venezuela a souligné “la dignité exprimée par les États membres qui se sont opposés frontalement et radicalement au fonctionnement étendu de cette” mafia hémisphérique “décadente” et a promis de “rester vigilant” pour défendre sa “souveraineté nationale et son indépendance”. “avant” toute nouvelle agression “de l’OEA.

“La détermination des peuples libres d’Amérique latine et des Caraïbes enfouira dans le dépotoir de l’histoire toute prétention de” monroisme “nord-américain par le biais de l’OEA dans les années à venir”, a décidé l’administration de Nicolás Maduro.

La réélection d’Almagro, ancien ministre des Affaires étrangères de l’Uruguay, pour un deuxième mandat de cinq ans a été un processus marqué par la polarisation régionale à l’origine de la crise vénézuélienne.

En fait, le Venezuela est représenté par la délégation du “président en charge” autoproclamé du pays, Juan Guaidó, depuis que le gouvernement Maduro se considère en dehors de l’OEA.

Almagro traîne les détracteurs de Maduro, tandis qu’Espinosa, ancien ministre du gouvernement Rafael Correa (2007-2017) en Équateur, aspirait à capitaliser sur la lassitude de certains pays avec l’actuel président.

La Maison Blanche, l’un des principaux partisans d’Almagro, a été l’un des premiers gouvernements à le féliciter. Guaidó a également félicité Almagro, tout en le remerciant de son aide dans “la lutte contre la dictature de Maduro” et pour “avoir rendu visible la grave crise humanitaire” au Venezuela.

L’OEA, l’organisation régionale la plus importante d’Amérique, compte 35 États membres, mais Cuba n’a pas participé à la prise de décision depuis 1962.