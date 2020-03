Amérique.- L’OEA élit ce vendredi le nouveau secrétaire général dans un scénario régional particulièrement troublé

Les États membres choisiront entre la continuité ou le renouvellement d’Almagro avec Espinosa

MADRID, 19 mars (EUROPA PRESS) –

L’Organisation des États américains (OEA) élira ce vendredi la personne qui occupera le Secrétariat général pour les cinq prochaines années, avec l’actuelle présidente, l’Uruguayen Luis Almagro, et l’ancienne ministre équatorienne María Fernanda Espinosa comme seules options à traiter. une scène régionale particulièrement agitée.

Les 34 pays actifs de l’OEA – Cuba fait partie du bloc hémisphérique mais n’a pas participé à la prise de décision depuis 1962 – dont le Venezuela de Juan Guaidó, votera ce 20 mars, élisant leur nouveau chef avec au moins 18 voix .

Jusqu’à il y a quelques jours seulement, c’était une course de trois, entre Almagro, représentant l’aile conservatrice; Espinosa, du courant de gauche; et le Péruvien Hugo de Zela, un diplomate vétéran qui aspirait à représenter la branche modérée.

Cependant, le gouvernement péruvien a annoncé lundi qu’il retirait la candidature de De Zela car, “en proposant une voie institutionnelle favorable au dialogue et au consensus régional, il n’a pas reçu le soutien escompté”.

Des sources diplomatiques consultées par le journal colombien ‘El Tiempo’ ont souligné qu’il s’agirait en fait d’un retrait stratégique pour garantir la réélection d’Almagro car De Zela avait rayé certains votes qui pourraient faire pencher la balance en faveur d’Espinosa.

Le départ de De Zela du concours du Trône de l’Organisation des États américains donne lieu au paradoxe inhabituel qu’aucun des candidats à la mêlée n’a le soutien de son propre pays.

Dans le cas d’Almagro, c’est la Colombie qui a lancé sa candidature. Le précédent exécutif de Tabaré Vázquez en Uruguay a précisé qu’il ne soutiendrait pas sa réélection car “il a perdu les conditions pour être secrétaire général”, car il devrait “chercher à atténuer les différences entre les pays et promouvoir le dialogue, pas la confrontation”.

Le changement de gouvernement en Uruguay, où la coalition de gauche Frente Amplio a cédé la place au cabinet conservateur de Luis Lacalle Pou après quinze ans, a également entraîné un changement de position du pays sur Almagro, qui bénéficie désormais du soutien de Montevideo.

Espinosa n’a pas non plus le «placet» de l’Équateur. Saint-Vincent-et-les Grenadines et Antigua-et-Barbuda l’ont proposée pour le poste. Le gouvernement de Lenín Moreno a choisi Almagro.

VENEZUELA, DANS LE CONTEXTE

L’étrange alignement des pays d’origine des candidats est en grande partie dû à la polarisation que la crise politique, économique et humanitaire qui a frappé le Venezuela pendant des années a généré dans les Amériques.

Almagro a été l’une des voix les plus énergiques contre le gouvernement de Nicolás Maduro, qu’il accuse directement de “dictateur”, tandis qu’Espinosa, ancien ministre du gouvernement de Rafael Correa, est lié au “Chavismo”.

La force d’Almagro face à la crise vénézuélienne lui a valu le soutien de nombreux pays, dont les États-Unis, le rapprochant de sa réélection, même s’il s’agit d’une arme à double tranchant car elle a également distancé de nombreux autres qui, bien qu’ils ne seraient pas les partisans de Maduro, ils veulent que l’OEA s’occupe d’autres questions.

Espinosa a déclaré dans une interview à ‘America’s Quarterly’ que la lutte pour le Secrétariat général de l’OEA ne faisait pas partie de ses plans, mais qu’un groupe de pays des Caraïbes l’a convaincue parce qu ‘”ils pensaient qu’un changement de direction était nécessaire”.

“L’organisation doit mettre à jour son agenda”, a-t-il dit, plaidant en faveur d’un “agenda positif” avec des questions qui affectent l’ensemble du continent, notamment les migrations et le changement climatique. “J’ai une devise, qui est de construire l’unité dans la diversité”, a-t-il ajouté.

Espinosa a cependant reconnu que le Venezuela continuera d’être sur la table car “cela inquiète tout le monde”. “Mais nous ne pouvons pas continuer à faire la même chose et espérer un résultat différent. Nous devons ouvrir un nouveau chapitre dans lequel l’OEA fait partie de la solution, pas seulement un acteur”, a-t-il défendu.

Outre le Venezuela, Almagro a été largement interrogé pour son rôle dans la crise politique en Bolivie. L’ancien ministre des Affaires étrangères de l’Uruguay a cessé de soutenir le droit d’Evo Morales à une réélection en quittant le Palacio Quemado après les “irrégularités” détectées par l’OEA dans son audit des élections présidentielles du 20 octobre.

En plus des crises ouvertes au Venezuela et en Bolivie, le nouveau secrétaire général devra faire face à d’autres défis régionaux, tels que la crise latente au Nicaragua, qui pourrait éclater face aux élections présidentielles de 2021; les caravanes de migrants d’Amérique centrale; et la protestation sociale.

LE CORONAVIRUS

Le vote pour élire le prochain secrétaire général de l’OEA a été mis en doute jusqu’au dernier moment en raison de la pandémie de coronavirus, qui a fermé les frontières et imposé des quarantaines dans le monde entier.

Aux États-Unis, dans la capitale de laquelle se trouve le siège de l’OEA, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont recommandé de ne pas tenir de réunions de plus de 50 personnes, bien que le président américain Donald Trump ait donné son conseil personnel ne dépassant pas dix.

Le conclave régional nécessitera au moins la présence des 34 ambassadeurs des pays membres, sans compter sur leurs équipes respectives, ainsi que des travailleurs du siège lui-même.

Dans ce contexte, l’OEA a demandé au Département américain de la santé et des ressources humaines d’inspecter son siège “dans le but de protéger la santé et le bien-être des participants à l’Assemblée générale et du personnel de l’organisation”.

Almagro lui-même a indiqué qu’il avait subi le test du coronavirus parce qu’il avait été en contact avec une personne infectée. “Cela a confirmé que je suis libre de Covid-19”, a-t-il annoncé sur Twitter, tout en exprimant sa solidarité avec les personnes concernées.

Des sources diplomatiques consultées par “El Tiempo” ont indiqué que les partisans d’Almagro étaient précisément contre tout retard éventuel car cela pourrait compromettre sa réélection.

Almagro, qui a en sa faveur son expérience antérieure en tant que ministre des Affaires étrangères de l’Uruguay et ces cinq années à la tête de l’OEA, a promis “d’œuvrer pour la défense des valeurs de la démocratie, des droits de l’homme, du développement et de la sécurité en les Amériques “si cinq autres années se poursuivent.

Pour sa part, Espinosa, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense de Correa et ancien président de l’Assemblée générale des Nations Unies, a promis de “faire bouger l’air, de renouveler l’organisation et de l’adapter à la nouvelle époque”.