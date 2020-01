Ami du lanceur d’alerte de Weinstein, en 2006: “Miriam, ça sonne comme un viol” | La société

Une amie de Miriam (Mimy) Haley, l’une des deux plaignantes dans l’affaire des abus sexuels contre le producteur Harvey Weinstein à New York, a signé mardi la version que la victime présumée avait donnée hier et a rappelé comment elle avait réagi en 2006 à son histoire de l’incident: “Miriam, ça sonne comme un viol.”

Elizabeth Entin, une assistante mode qui partageait alors un appartement et une amitié avec Haley, a témoigné aujourd’hui devant le jury pendant plus d’une heure et a assuré avec force, en raison des questions insistantes de la défense, qui “n’a jamais” entendu de la bouche de son ami “rien sur le sexe n’était d’accord avec Harvey Weinstein”.