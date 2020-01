AMLO offre des emplois à la frontière sud aux migrants en caravane

La page

1 sur 3

AMLO a offert quatre mille emplois à la frontière sud du Mexique aux migrants de la nouvelle caravane aux États-Unis. Le Guatemala a signalé le passage de plus de 2 000 migrants honduriens membres d’une nouvelle caravane qui souhaite traverser le Mexique. Cette nouvelle caravane de migrants pourrait mettre en péril les relations entre l’Amérique centrale et le Mexique avec les États-Unis.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a annoncé vendredi qu’il offrirait 4000 emplois à la frontière sud aux migrants d’Amérique centrale qui traversent le Guatemala en caravane et qui, selon les prévisions, entreront au Mexique ce week-end.

«Nous avons plus de 4 000 emplois là-bas, à la frontière sud, disponibles. Bien sûr, (nous proposons également) des refuges et des soins médicaux, tout. Mais je travaille dans notre pays. Cela est offert, et la même chose pour nos ressortissants », a déclaré le président lors de la conférence du matin depuis le Palais national.

Le Guatemala a annoncé jeudi le passage de plus de 2 000 migrants honduriens membres d’une nouvelle caravane à destination des États-Unis au cours des deux derniers jours via deux postes frontaliers.

L’ICE s’efforce de désactiver l’aimant de l’emploi, de protéger les emplois américains et d’arrêter l’embauche de main-d’œuvre illégale et bon marché, ce qui oblige les entreprises respectueuses des lois à fermer leurs portes. https://t.co/OAh0DB9XS8

– Centre for Immigration Studies (@CIS_org) 17 janvier 2020

L’exécutif mexicain compte entre 2 500 et 3 000 personnes originaires du Honduras et du Salvador qui “viennent en caravane”, a expliqué López Obrador.

“Certains veulent entrer par Tapachula (Chiapas) et d’autres par El Ceibo, Tenosique”, dans l’Etat du sud-est de Tabasco, a déclaré le chef du Mouvement national de régénération.

Il leur a ensuite proposé un emploi: “Il y a un moyen pour eux d’avoir du travail, mon idéal est le plein emploi, du travail pour tous”.

Avec ce nouveau plan pour offrir du travail aux migrants, l’exécutif mexicain chercherait à limiter leur voyage aux États-Unis.

Le ministère de l’Intérieur (Segob) a publié jeudi une lettre d’information pour informer que, lors d’une réunion entre les ministères, une table de travail a été établie à l’attention des migrants honduriens.

Les Centraméricains, a précisé le communiqué, avaient déjà commencé leur arrivée au Mexique “par les postes frontières” de l’Etat du Chiapas.

«Le ministère de l’Intérieur a réitéré, lors de cette réunion, l’engagement et la volonté du gouvernement mexicain de s’occuper des migrants, afin de garantir que leur entrée sur notre territoire se fasse de manière régulière, ordonnée, sûre et conforme à nos lois et le droit international », indique le texte.

Plus d’un millier de migrants honduriens ont franchi la barrière de police pour entrer au Guatemala dans leur tentative d’atteindre les États-Unis https://t.co/1JxrD7Ub0V

– Processus (@revistaproceso) 17 janvier 2020

La réunion a été suivie par de hauts responsables de l’intérieur, des affaires étrangères, de la défense nationale, de la marine et de la sécurité et de la protection des citoyens.

Ces derniers jours, Olga Sánchez Cordero, chef du Segob, a déclaré aux médias qu’aucun visa ne sera accordé aux migrants pour voyager régulièrement à travers le pays, mais qu’ils seront traités chaque fois qu’ils demanderont asile ou abri pour rester sur le territoire.

Cette nouvelle caravane de migrants pourrait mettre en péril les relations entre l’Amérique centrale et le Mexique avec les États-Unis, qui semblent pour le moment se positionner publiquement sur la question.