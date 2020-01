AMLO signale un cas possible à Tamaulipas

La page

Coronavirus au Mexique: le président Andrés Manuel López Obrador a signalé qu’un cas possible du virus était analysé dans l’État de Tamaulipas.Il a déclaré lors de sa conférence de presse du matin qu’il y avait des soupçons sur un autre cas, mais il a été exclu que l’annonce d’AMLO soit confirmée hier le premier cas aux États-Unis

Coronavirus au Mexique. Le président Andrés Manuel López Obrador a signalé qu’un éventuel cas de coronavirus dans l’État mexicain de Tamaulipas sous observation est analysé et qu’un autre a déjà été écarté.

«Il y a déjà identification de deux cas, un déjà exclu et un à Tamaulipas qui est sous observation. Les instructions sont que nous sommes en attente, que nous sommes conscients », a-t-il déclaré lors de sa conférence du matin, selon le journal mexicain Reforma.

Le Mexique dispose de preuves pour confirmer les cas suspects

Compte tenu des cas de coronavirus apparus en Chine, le Mexique dispose des tests réactifs pour confirmer sa présence dans des cas suspects, a fait savoir le ministère de la Santé.

Il a également appelé toutes les unités médicales du pays à maintenir un niveau élevé de suspicion de symptômes tels que fièvre, maladie respiratoire aiguë ou ayant voyagé dans ce pays.

“L’Epidemiological Diagnostic and Reference Institute dispose des procédures et des fournitures nécessaires pour confirmer la présence du virus 2019-nCoV dans les échantillons biologiques des cas suspects”, a révélé l’agence.

Le coronavirus a déjà été détecté dans trois villes chinoises et quatre pays, a rapporté le journal mexicain El Universal.

Premier cas confirmé aux États-Unis

Les États-Unis ont signalé mardi leur premier cas de nouveau virus potentiellement mortel qui s’est propagé en Chine: un résident de l’État de Washington qui est revenu la semaine dernière de l’épicentre de l’épidémie et a été hospitalisé près de la ville de Seattle .

L’homme, qui n’a été identifié que comme résident du comté de Snohomish au milieu de la trentaine, était dans un état stable et n’était pas considéré comme une menace pour le personnel médical ou le public, ont déclaré des responsables de la santé.

Les autorités fédérales ont déclaré qu’elles pensaient que le risque de coronavirus pour les Américains restait faible.

Ces informations sur le coronavirus sont déjà traitées dans le monde entier et se trouvent dans les principaux portails du pays, comme El Universal.

Le coronavirus récemment découvert a infecté environ 300 personnes, toutes en Chine, et fait six morts. Il peut provoquer une toux, de la fièvre, des problèmes respiratoires et une pneumonie. Les États-Unis se joignent à une liste croissante d’endroits en dehors de la Chine où des cas ont été signalés, notamment la Thaïlande, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan.

Les aéroports de différentes parties du monde ont renforcé les avis des passagers en provenance de Chine à la recherche de symptômes de la maladie dans l’espoir de contenir le virus pendant la saison des voyages mouvementée du Nouvel An lunaire.

À la fin de la semaine dernière, les autorités américaines ont commencé à contrôler les passagers en provenance de la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, où l’épidémie a commencé.

Les révisions avaient été mises en œuvre dans trois aéroports des États-Unis: l’aéroport international John F. Kennedy de New York et ceux de Los Angeles et San Francisco.

