Amnesty International considère la situation des droits de l’homme en Amérique latine comme “2019 très alarmante” en 2019 | Monde

L’organisation Amnesty International (AI) a jugé la situation des droits humains en Amérique latine “très alarmante”, une région qui nourrit de grands espoirs pour les jeunes et les femmes qui ont mené des mobilisations dans différents pays.

Précisément, les manifestations massives dans différents pays de la région ont marqué une tourmente dans laquelle la région est restée la plus violente et la plus inégale pour les défenseurs des droits humains et les journalistes. Avec une attention particulière dans des pays comme le Chili, le Venezuela et le Mexique, parmi les plus touchés.