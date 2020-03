AMP.- Amérique.- Uruguayen Luis Almagro, réélu Secrétaire général de l’OEA

Les États-Unis et Guaidó célèbrent la continuité d’Almagro, clé de l’offensive contre Maduro

MADRID, 20 mars (EUROPA PRESS) –

L’Uruguayen Luis Almagro a été réélu ce vendredi pour un deuxième mandat de cinq ans au poste de secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA), dans un processus marqué par la polarisation régionale à l’origine de la crise vénézuélienne.

“Avec 23 voix, le candidat Luis Almagro est réélu secrétaire général de l’OEA pour la période 2020-2025”, a annoncé le bloc continental via son compte Twitter officiel.

Almagro a été ratifié au pouvoir par cinq voix de plus qu’il n’avait besoin sur un total de 33 voix, détruisant ainsi sa seule adversaire, l’Équatorienne María Fernanda Espinosa, qui en a obtenu dix.

L’OEA, l’organisation régionale la plus importante d’Amérique, compte 35 États membres, mais Cuba n’a pas participé à la prise de décisions depuis 1962, si bien que 34 voix étaient en jeu, qui ont finalement été réduites à 33 en raison de l’absence de la Dominique.

Une autre des particularités de ce vote est que le Venezuela est représenté par la délégation du “président en charge” autoproclamé du pays, Juan Guaidó, puisque le gouvernement de Nicolás Maduro est considéré en dehors de l’OEA.

Almagro, ancien ministre des Affaires étrangères de l’Uruguay, a remercié ces 23 pays pour la confiance qu’ils leur accordent. “Je continuerai à consacrer tous les efforts pour garantir plus de droits à plus de personnes dans les 34 Etats membres”, a-t-il déclaré.

LA CRISE DU VENEZUELAN

La lutte pour le trône régional a eu lieu à un moment de division spéciale sur le continent, précisément en raison de la crise vénézuélienne. Almagro traîne les détracteurs de Maduro, tandis qu’Espinosa, ancien ministre du gouvernement Rafael Correa (2007-2017) en Équateur, aspirait à capitaliser sur la lassitude de certains pays avec l’actuel président.

La crise politique qui a éclaté en Bolivie à la suite des élections présidentielles du 20 octobre a également été très présente dans ce vote. Les «irrégularités» détectées par l’OEA lors de ces élections ont conduit à la démission d’Evo Morales et à son remplacement par Jeanine Áñez.

En fait, la ministre des Affaires étrangères du gouvernement intérimaire de Bolivie, Karen Longaric, avait avancé des heures avant qu’elle soutiendrait Almagro, “qui promet la démocratie et le respect des droits de l’homme dans la région”.

Le diplomate péruvien Hugo de Zela avait l’intention de s’établir comme la troisième route entre Almagro et Espinosa, mais lundi dernier, il a pris du recul car, selon le gouvernement de Martín Vizcarra, il n’avait pas obtenu le soutien escompté.

“LEADERSHIP EXEMPLAIRE”

La Maison Blanche, l’un des principaux partisans d’Almagro, a été l’un des premiers gouvernements à le féliciter. “Sous sa direction exemplaire”, a déclaré le secrétaire d’État Mike Pompeo, “les États-Unis continueront de travailler avec leurs partenaires de l’OEA pour promouvoir et défendre la démocratie, les droits de l’homme, la sécurité et la prospérité économique”.

Pompeo a souligné que, mis à part le coronavirus, “les peuples des Amériques et des Caraïbes sont confrontés à d’autres défis, tels que le rétablissement complet de la démocratie au Venezuela et au Nicaragua; un processus électoral libre, juste et crédible en Guyane; et faire responsable du régime cubain pour ses activités perverses. “

“Il y a aussi de nombreuses opportunités”, a-t-il dit, évoquant “les prochaines élections démocratiques en Bolivie”. “Avec le Secrétaire général Almagro à la barre, j’ai confiance en l’avenir de l’OEA et des Amériques”, a déclaré Pompeo.

Guaidó a également tenu à féliciter Almagro, ainsi qu’à le remercier pour son aide dans «la lutte contre la dictature de Maduro» et pour «avoir donné de la visibilité à la grave crise humanitaire» au Venezuela.

Pour l’opposition vénézuélienne, la ratification d’Almagro “montre que la région comprend que la lutte contre l’autoritarisme est fondamentale”. “Le Venezuela, le Nicaragua et Cuba ont besoin de tout le monde pour transformer la réalité politique. Démocratie et liberté pour toute la région”, a-t-il déclaré sur Twitter.

Dans le même esprit, le gouvernement d’Iván Duque en Colombie, le pays qui a nommé Almagro, s’est exprimé. La ministre des Affaires étrangères, Claudia Blum, a apprécié “le leadership et l’engagement total” du Secrétaire général “dans la défense et la promotion des quatre piliers de l’OEA, à savoir la démocratie, les droits de l’homme, la sécurité et le développement “Soulignant également qu’elle a contribué à positionner l’OEA” comme le principal forum de dialogue politique, juridique, social et multilatéral dans les Amériques “.

Almagro a également reçu les félicitations du Brésil, dont le ministre des Affaires étrangères, Ernesto Araujo, a défendu que la continuité du secrétaire général “est vitale pour poursuivre les efforts de démocratie sur tout le continent”.

L’Équateur, qui malgré le soutien d’Espinosa à Almagro pour les affinités idéologiques, a également célébré le résultat du vote ce vendredi. Ainsi, il lui souhaite “le plus grand succès dans ses fonctions” et réitère son engagement à continuer de travailler avec le Secrétaire Général et les Etats membres “en vue du développement et du renforcement croissants du système interaméricain”.

L’Uruguay, qui avec le précédent gouvernement de gauche Tabaré Vázquez a opté pour Espinosa mais avec l’arrivée du conservateur Luis Lacalle Pou tourné vers son compatriote, a déclaré que la réélection d’Almagro est “une excellente nouvelle pour les Amériques, pour l’Uruguay et pour la démocratie” “tel qu’écrit par son actuel ministre des Affaires étrangères, Ernesto Talvi.

CORONAVIRUS

Le vote est sur le point de ne pas avoir lieu en raison de la pandémie de coronavirus, puisque les États-Unis, dont la capitale est le siège de l’OEA, ont recommandé de ne pas tenir de réunions de masse.

Un groupe de 17 pays – les 13 qui composent la Communauté des Caraïbes (Caricom) ainsi que la République dominicaine, le Nicaragua, l’Argentine et le Mexique – avaient demandé au Conseil permanent de l’OEA, dans plusieurs lettres, de reporter l’élection du Secrétaire général pour éviter les infections .

Malgré cela, tout s’est déroulé comme prévu, mais avec des mesures préventives. Ainsi, certains des fonctionnaires ont porté des gants et des masques. Des sources diplomatiques consultées par le journal colombien “El Tiempo” avaient déclaré que les partisans d’Almagro craignaient qu’un retard ne profite à Espinosa.