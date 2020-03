AMP.- Bolivie.- Bolivie Des manifestants de la police de gaz protestant aux portes du Sénat d’El Alto

Áñez est accueilli par le cri du “meurtrier” et par des lancements de poubelles

MADRID, 6 mars (EUROPA PRESS) –

La police bolivienne a lancé jeudi des gaz lacrymogènes contre des personnes se trouvant à proximité du Sénat à El Alto, dans l’ouest du pays, pour protester contre la session organisée pour commémorer les 35 ans de création de la ville.

Les événements se sont produits après que ces personnes ont récriminé auprès des politiciens et des forces de sécurité le rôle qu’ils ont joué en novembre de l’année dernière dans la mort de onze manifestants dans la ville de Senkata, dans le cadre des manifestations contre le départ d’Evo Morales du gouvernement.

Avant les événements, des proches des victimes et certains membres du parti Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), ont assisté à une eucharistie à Senkata en mémoire des onze tués lors d’affrontements avec la police et l’armée boliviennes par la suite. que le gouvernement intérimaire de Jeanine Áñez a dénoncé la tentative de prise d’une usine d’hydrocarbures par les manifestants.

Lorsqu’ils se sont rendus dans les environs du Sénat pour défendre la mémoire des victimes, les premières situations de violence se sont produites, lorsque les manifestants ont choisi d’adresser le cri de “meurtriers” à certains dirigeants politiques, parmi lesquels ceux de l’Unité. Démocrate (UD), qui à son tour a accusé les “radicaux” du MAS d’être derrière tout cela.

C’est alors que la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants et ainsi évacuer les sénateurs qui se trouvaient au siège de la chambre haute. La session a été suspendue, comme vendredi. Les deux auront lieu à La Paz pour des raisons de sécurité.

Cela a été confirmé par le sénateur de MAS Omar Aguilar, qui a déclaré que la décision avait été prise, principalement, pour sauvegarder l’intégrité physique des “collègues de l’UD et du Parti chrétien-démocrate (PDC)”.

“Les sénateurs sont allés dans un esprit de réconciliation et de fraternité avec le peuple d’El Salvador. Ces agressions ne représentent pas le véritable sentiment d’El Alto”, a déclaré le sénateur de l’UD conservateur, Oscar Ortiz.

À Senkata, une petite ville d’El Alto, il y a eu onze morts et plus de 40 blessés après que la police et l’armée l’aient entreprise avec les partisans de Maduro qui se sont retranchés dans les zones entourant l’usine bolivienne du champ pétrolier fiscal ( YPFB).

Le gouvernement intérimaire a décidé, face à la vague de protestations, de publier un décret qui exempterait les militaires qui ont participé à la répression des manifestations de toute responsabilité pénale s’ils mettaient fin aux manifestations, bien qu’ils aient dû reculer après les plaintes qui a eu lieu à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

“KILLER, KILLER!”

La présidente par intérim Jeanine Áñez a été reçue à El Alto au cri de “meurtrier” en sortant de la mairie, après avoir assisté aux événements commémoratifs du 35e anniversaire de la création de la ville, après que la police ait dû intervenir aux portes du Sénat contre les familles des victimes de Senkata.

A cette occasion, la police a dû réutiliser du gaz lacrymogène contre les manifestants pour pouvoir évacuer Áñez du siège du bureau du maire, alors qu’elle était la cible de déchets et ordures que les manifestants ont jetés d’un pont.

Les manifestants ont également fait exploser une cartouche de dynamite, selon les médias locaux, qui a endommagé plusieurs véhicules officiels, tandis qu’Áñez était toujours à l’intérieur de la mairie, où il a également annoncé des politiques d’investissement pour la ville pour les cinq prochaines années.

COMMISSION SPÉCIALE POUR CLARIFIER LES MORTS

Aguilar a expliqué, comme le rapporte le journal local “La Razón”, qu’au cours de la session de vendredi, une commission législative sera formée pour enquêter sur “les morts et les détentions illégales” survenues en novembre avec “la complicité de la justice”, à Sacaba, Cochabamba et Senkata.

La commission, qui se tiendra à la demande des proches des victimes de Senkata, sera composée de neuf députés et sénateurs, six du MAS, deux de l’UD et un du PDC, a expliqué Aguilar.

“Il n’est pas juste que la justice persécute uniquement les ex-autorités, les dirigeants et les citoyens qui se sont mobilisés et à ce jour, personne n’est poursuivi pour les 35 morts, à l’exception d’un militaire traité”, a dénoncé Aguilar.

MORALES accuse ÁÑEZ de “RÉPRESSION BRUTALE”

L’ancien président de la Bolivie Evo Morales a accusé le “gouvernement de facto” de Jeanine Áñez d’avoir mené jeudi une “répression brutale” à El Alto contre les personnes qui “demandaient justice” pour le massacre de Senkata.

“Nous condamnons la répression brutale du gouvernement de facto contre mes frères d’El Alto, qui ont aujourd’hui demandé justice, rappelant le massacre de Senkata. Les comploteurs du coup d’État n’ont respecté ni les femmes ni les enfants et les ont gazéifiés. En Bolivie, les droits de l’homme continuent d’être violés”, Morales a dénoncé via le réseau social Twitter.

“Après le décret d’impunité, après que personne ne soit en prison pour les crimes de Senkata, le peuple d’El Salvador a le droit de se mobiliser pacifiquement. La réponse de la dictature est plus de répression. Le Stop debout, jamais à genoux “, a-t-il exprimé.