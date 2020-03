AMP.- Chili.- Au moins 35 personnes arrêtées après les graves émeutes de vendredi à Santiago du Chili

L’INDH rapporte que trois jeunes ont subi des blessures aux yeux

MADRID, 7 mars (Agence One / EP) –

Les manifestations qui ont eu lieu ce vendredi à Santiago du Chili ont mis fin à l’arrestation de 35 manifestants et 59 policiers blessés, lors d’une manifestation à laquelle environ 4 200 personnes ont participé.

Les événements les plus violents ont été enregistrés dans les environs immédiats de la Plaza Italia, où des groupes cagoulés se sont affrontés avec des membres des Forces spéciales de police. L’affrontement a fait plusieurs blessés, des troubles à l’ordre public et la répression.

Pendant la journée, un camion avec un canon à eau a été réduit en cendres lors de la réception de l’impact d’un cocktail Molotov. Bien que les autorités aient réussi à éteindre l’incendie, les manifestants l’ont à nouveau mis le feu.

D’après l’Institut national des droits de l’homme (INDH), trois jeunes ont été blessés aux yeux lors de ces troubles et ont été transférés d’urgence pour être soignés. Il a également condamné “l’agression violente et inexplicable subie cet après-midi sur la Plaza Italia par l’un des observateurs de l’INDH. Ce fait s’ajoute à d’autres observés et illustre le recours excessif à la force par la police”.

Les protestations au Chili ont éclaté le 17 octobre contre la quatrième hausse du prix du métro en quelques mois et ont augmenté rapidement pour dénoncer les inégalités sociales et augmenter la nécessité d’élaborer une nouvelle Constitution.

Le président du Chili, Sebastián Piñera, qui est venu déclarer l’état d’urgence du déploiement dans les forces armées, s’est excusé de ne pas avoir entendu la clameur des Chiliens et a proposé un “agenda social”. Pour y arriver, il a remodelé le gouvernement et entamé un dialogue avec les partis politiques, à la fois d’opposition et officiels.