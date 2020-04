AMP.- Coronavirus.- Ils déclarent inconstitutionnel d’interdire aux personnes de plus de 70 ans de circuler à Buenos Aires

MADRID, 21 avr (EUROPA PRESSE) –

Mardi, le juge du contentieux administratif et fiscal Lisandro Fastman a déclaré inconstitutionnelle la mesure décrétée par le gouvernement de la ville de Buenos Aires, qui interdit aux personnes de plus de 70 ans de circuler sans autorisation, pendant l’isolement social à l’occasion de la Crise pandémique de Covid-19.

Le magistrat a indiqué qu’il s’agit d’une mesure “discriminatoire” à l’égard de ce groupe dans la capitale de Buenos Aires et il a été recouru à l’article 16 de la Constitution du pays, qui prévoit “l’égalité devant la loi” pour tous les Argentins.

La mesure, bien qu’elle n’ait pas exclu qu’elle ait été émise avec de “bonnes intentions”, impose “une demande plus grande et différente du reste de la population”, a déclaré le juge, selon le journal ‘La Nación’.

Le chef du gouvernement de la ville argentine de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a annoncé quelques heures auparavant que les adultes de plus de 70 ans devraient demander un permis pour sortir par téléphone dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

Fastman a expliqué dans sa phrase que cette «imposition» d’avoir à gérer par téléphone la possibilité d’aller acheter des produits de première nécessité, «est une exigence plus contraignante» pour ce groupe que pour le reste de la population, car «le autonomie personnelle et capacité de décision, uniquement en fonction de l’âge “.

Après avoir annoncé cette nouvelle mesure, Larreta a dû faire face à un grand nombre de critiques, de sorte que lui et son équipe gouvernementale, quelques heures plus tard, ont dû modifier et assouplir la règle.

Initialement, la possibilité de sanctionner le travail communautaire pour les personnes de plus de 70 ans était envisagée, bien que, après les critiques, Larreta ait dû reculer et avoir assuré que les délinquants ne seraient sanctionnés verbalement que pour rentrer chez eux.

Environ 490 000 personnes sur 70 ans vivent à Buenos Aires. Jusqu’à présent, l’Argentine a confirmé près de 3 000 cas de coronavirus positifs et près de 140 décès.