AMP.- Coronavirus.- Le Mexique déclare une «urgence sanitaire de force majeure» en raison de l’augmentation du nombre de cas de coronavirus

MADRID, 31 mars (EUROPA PRESS) –

Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a annoncé lundi que le gouvernement avait déclaré une “urgence sanitaire de force majeure” en raison de l’augmentation des cas de coronavirus dans le pays d’Amérique du Nord, qui a déjà fait 28 morts et 1 094 personnes touchées.

Ebrard, qui a précisé que Covid-19 est considéré dans le pays “sérieux et prioritaire”, a précisé que le ministère de la Santé du Mexique a recommandé aux habitants de rester chez eux dans le but de stopper l’expansion du coronavirus. La mesure sera en vigueur jusqu’au 30 avril.

D’autre part, l’exécutif d’Andrés Manuel López Obrador a également prolongé jusqu’au 30 avril la suspension des activités non essentielles décrétée dans le cadre de la crise dérivée de la pandémie de coronavirus.

L’interdiction, qui touche les secteurs public, privé et social, devait être levée le 20 avril, selon le sous-secrétaire mexicain à la Santé, Hugo López-Gatell.

“Nous sommes déjà dans une phase d’ascension rapide”, a déclaré López-Gatell, qui a toutefois affirmé qu’il était encore possible d’atténuer la transmission des cas de Covid-19 au Mexique. Une fois transférée, la troisième phase, celle de la transmission communautaire, sera la plus rapide.

AUTRES MESURES

Dans ce contexte, López-Gatell a annoncé de nouvelles mesures prises par l’administration López Obrador pour tenter de stopper l’expansion de Covid-19.

Ainsi, les réunions de plus de 50 personnes ont également été interdites. Le Mexique avait déjà suspendu la congrégation de groupes de plus de 100 personnes.

En revanche, un abri à domicile «coresponsable» a été mis en place du lundi au 30 avril, qui s’applique plus strictement aux personnes de plus de 60 ans, aux personnes hypertendues ou diabétiques, aux femmes enceintes et la population vulnérable, a indiqué López-Gatell, selon le journal local “Excelsior”. Le recensement et les enquêtes sont également suspendus.

De même, le sous-secrétaire à la santé a averti que le retour aux activités normales serait “étalé” et a précisé que toutes ces mesures devaient être appliquées “dans le respect des droits de l’homme”.

À l’échelle mondiale, la pandémie de Covid-19, originaire de la ville chinoise de Wuhan, a fait plus de 37 000 morts et plus de 777 000 infections.