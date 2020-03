AMP.- Coronavirus.- Le Pérou déclare une urgence sanitaire de 90 jours en raison d’un coronavirus

MADRID, 12 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Pérou, Martín Vizcarra, a déclaré une urgence sanitaire dans le pays pendant 90 jours en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus, qui a déjà laissé 17 cas confirmés dans la nation andine.

“L’urgence sanitaire nationale a été déclarée pour une période de 90 jours calendaires, et le report de la bonne rentrée scolaire jusqu’au 30 mars a été prévu”, lit-on dans le décret d’urgence publié ce jeudi dans le journal officiel ‘El’. Péruvien ».

En outre, il charge le ministère de la Santé de faire en sorte que «dans un délai ne dépassant pas 72 heures», il approuve un plan d’action comprenant «la liste des biens et services devant être contractés pour faire face à l’urgence sanitaire».

Le Conseil des ministres a déjà accepté de transférer 100 millions de soles (environ 25 millions d’euros) au ministère de la Santé “pour acheter des véhicules, des fournitures médicales et d’autres équipements biomédicaux et prendre correctement en charge les patients”.

Dans le même esprit, il a décidé d’injecter 165 millions de soles (environ 42 millions d’euros) aux établissements d’enseignement au ministère de l’Education «pour améliorer ses infrastructures sanitaires». Vizcarra a ordonné de reporter la rentrée scolaire dans les écoles publiques de 30 jours, prévue le 16 mars.

Face à l’étranger, le cabinet de Vizcarra a organisé “l’isolement préventif des passagers entrant sur le territoire national depuis la Chine, la France, l’Espagne et l’Italie pendant 14 jours”.

LE GOUVERNEMENT INTERDIT LES ÉVÉNEMENTS DE MASSE

Le gouvernement a également déclaré que les spectacles de toutes sortes qui convoquent plus de 300 personnes pour empêcher la propagation de l’épidémie sont interdits.

“Aujourd’hui dans la matinée, nous avons pris la décision d’adopter une règle qui interdit tout type de divertissement de toute nature qui rassemble plus de 300 personnes; depuis que cette règle a été promulguée, la concentration massive de personnes sera interdite pendant le temps de l’urgence “at-il dit lors d’une conférence de presse.

De même, Vizcarra a indiqué que les cours sont suspendus jusqu’au 30 mars dans les instituts techniques et dans toutes les universités du pays.

“Mon gouvernement n’épargnera aucun effort, matériel ou budgétaire, pour atteindre l’objectif fondamental d’assurer la santé de nos concitoyens”, a déclaré Vizcarra lors d’une conférence de presse mercredi.

Dans ce sens, il a exhorté les Péruviens à “adopter les mesures préventives recommandées pour faire face à ce problème mondial de santé publique”. “En tant que gouvernement, nous adoptons les mesures, mais le travail de lutte contre le coronavirus appartient à tout le monde”, a-t-il souligné.

L’épidémie a été déclarée en décembre dernier dans la ville chinoise de Wuhan et s’est déjà propagée dans le monde entier avec un bilan de plus de 4 700 décès et plus de 127 000 cas confirmés. Il y a également plus de 68 000 récupérés.