AMP.- Coronavirus.- Le Président de Cuba appelle à affronter le coronavirus de l’île avec “sérénité et confiance”

Le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a appelé à affronter avec “sérénité et confiance” la pandémie du nouveau coronavirus dans le pays des Caraïbes, où sept cas de contagion ont déjà été enregistrés à ce jour.

Le président a rendu public ce message lors d’une réunion avec le gouvernement consacrée au plan de prévention et de contrôle du nouveau coronavirus. Díaz-Canel a souligné “l’expérience” de Cuba en matière de santé et a rappelé que les Cubains ont subi “des pressions comme celles-ci à d’autres occasions”.

“Vous devez avoir la sérénité et la confiance. Tout le monde doit soutenir et contribuer. Vous devez continuer à appeler à la discipline et à couper toutes les rumeurs malveillantes”, a déclaré le dirigeant cubain, selon un communiqué de la présidence.

Díaz-Canel a déclaré que le gouvernement cubain appliquera progressivement ses décisions, en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique. Pour sa part, le ministre de la Santé publique, José Ángel Portal Miranda, a rapporté que les cas de coronavirus s’élèvent à sept, après avoir enregistré deux nouveaux positifs, correspondant à deux citoyens cubains.

Ces deux nouveaux patients coronavirus sont stables et ont une évolution satisfaisante. Selon la présidence cubaine, sur les sept personnes infectées par le coronavirus, six ont une évolution clinique stable et restent asymptomatiques. “Ses contacts restent sous surveillance active”, a déclaré le ministre cubain de la Santé publique.

Lors de la réunion du gouvernement, l’exécutif a décidé de reporter la célébration du XIe Congrès de l’Union des jeunes communistes, prévue pour avril.

Díaz-Canel a réitéré l’interdiction de faire des événements culturels et sportifs massifs. “Nous avons gagné cette bataille en évitant la propagation et la coupe des chaînes”, a-t-il souligné. Enfin, il a insisté sur la nécessité d’intensifier au maximum l’étude des cas de symptômes respiratoires en milieu de travail.

UN GOUVERNEMENT “IMPASSIBLE”

Pour sa part, l’Observatoire cubain des droits de l’homme (OCDH) a accusé le gouvernement Díaz-Canel de “rester insensible à la menace posée par la pandémie”, exigeant “un comportement conforme à la crise mondiale” et rappelant qu’il “a le obligation de protéger et de sauvegarder les intérêts des citoyens, la vie avant tout. “

La plate-forme d’opposition a dénoncé que, alors que les gouvernements du monde entier “ont opté pour la fermeture totale ou partielle des frontières”, “dans le cas de Cuba, le gouvernement va dans la direction opposée et a demandé l’arrivée de plus de touristes étrangers”, quelque chose que l’OCDH a jugé “irresponsable”.

“Soutenues par des rumeurs sans soutien scientifique, les autorités ont appelé à visiter Cuba au milieu de l’épidémie, arguant que le virus disparaît à plus de 30 ° C, ce que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a nié. dans un travail publié sur son site Internet “, lui a-t-il reproché.

Il a également exprimé sa préoccupation que Cuba ait “une population élevée” de personnes âgées et “80,6 pour cent des personnes âgées souffrent d’un certain type de pathologie chronique, selon la Population Aging Survey 2017, publiée par le Bureau national. Statistiques “.

“Nous sommes également préoccupés par la population carcérale, compte tenu de l’insalubrité, du surpeuplement, de la mauvaise alimentation et des mauvais soins médicaux qui prévalent dans les centres de détention”, a-t-il ajouté.