AMP.- Coronavirus.- Le Venezuela demande aux États-Unis d’autoriser un vol “spécial” Conviasa pour rapatrier ses citoyens

MADRID, 24 mars (EUROPA PRESS) –

Le Venezuela a demandé ce lundi aux autorités américaines d’autoriser un vol “spécial” de sa compagnie aérienne nationale, Conviasa, dans le but de pouvoir rapatrier les citoyens vénézuéliens qui en ont besoin du pays d’Amérique du Nord dans le contexte de la crise dérivée en raison de la pandémie mondiale de coronavirus.

“Le ministère des Affaires étrangères a demandé aux autorités américaines d’autoriser un vol spécial de la compagnie aérienne Conviasa entre les États-Unis et le Venezuela afin de rapatrier les citoyens vénézuéliens qui en ont besoin”, a indiqué l’agence dirigée par Jorge. Arreaza dans une déclaration.

Le département du Trésor des États-Unis a annoncé des restrictions à l’encontre de la compagnie aérienne pour “le transport de hauts fonctionnaires corrompus à travers le monde et l’obtention d’un soutien dans ses efforts anti-démocratiques”.

De même, l’agence dirigée par Steven Mnuchin a fait valoir que l’administration du président Donald Trump ne permettrait pas au président vénézuélien Nicolás Maduro et à ses alliés de continuer “à voler le peuple du Venezuela et à abuser des biens de l’État pour faire avancer ses activités. corrompu et déstabilisateur. ” Maduro, en réponse, a déposé une plainte auprès de la Cour internationale de Justice (CIJ) contre les États-Unis.

AIDE DE LA RUSSIE

D’autre part, le Venezuela a reçu lundi un total de 10 000 kits de test pour diagnostiquer Covid-19 en provenance de Russie, comme l’a rapporté Maduro.

“10 000 kits de tests de diagnostic sont arrivés au Venezuela en provenance de Russie pour le dépistage de Covid-19”, a transféré le président vénézuélien via son compte sur le réseau social Twitter, où il a remercié “la solidarité et la coopération” du président de La Russie, Vladimir Poutine et la population russe.

Le vice-président du Venezuela, Delcy Rodríguez, a également remercié la Russie pour “l’aide humanitaire” et a apprécié “cela montre la générosité et l’amitié de ce pays frère”. “Le Venezuela mène une bataille exemplaire au milieu du blocus criminel américain le plus sauvage de l’histoire”, a ajouté Rodríguez sur le réseau social susmentionné.

QUARANTAINE LA PLUS DURE

Le Venezuela a enregistré jusqu’à présent 84 cas de coronavirus sur son territoire, après avoir détecté sept nouveaux cas lundi. En ce sens, Maduro a assuré que la quarantaine décrétée pour limiter sa propagation sera radicalisée dans les États les plus touchés, Miranda, La Guaira et Caracas.

“Des mesures de conscience et d’autorité seront appliquées dans la communauté elle-même, exigeant l’utilisation de masques, des mouvements rapides dans les rues et le retour au domicile le plus rapidement possible. Qu’il n’y a pas de foule dans les rues nulle part”, a déclaré le président. dans une interview télévisée recueillie par «El Universal».

“Aujourd’hui, nous atteignons 84 cas prouvés (…) Si nous n’avions pas été mis en quarantaine, nous pourrions compter de 1 000 à 3 000 cas de contagion et un grand nombre de décès”, a-t-il poursuivi, tout en assurant “qu’avec la quarantaine que nous avons atteinte couper les chaînes d’entraînement de près de 90%. ” “Nous avons porté un coup favorable à temps, nous avons fait un pas en avant et le Venezuela doit savoir que cela en valait la peine”, a-t-il déclaré.

La pandémie de Covid-19 a fait plus de 378 000 victimes et plus de 16 000 morts dans le monde.