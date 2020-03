AMP – Coronavirus – L’Équateur suspend les vols de rapatriement pour non-respect des mesures d’isolement

MADRID, 31 mars (EUROPA PRESS) –

La ministre du gouvernement de l’Équateur, María Paula Romo, a annoncé lundi la suspension des vols de rapatriement des citoyens équatoriens pour non-respect par les rapatriés des mesures d’isolement obligatoires décrétées dans le contexte de la crise des coronavirus.

“Les vols vont être suspendus pendant que nous pourrons terminer la mise en quarantaine ou l’isolement de ceux qui sont déjà arrivés dans le pays”, a déclaré Romo lors d’une conférence de presse recueillie par le journal local ‘El Comercio’ dans laquelle il a ajouté que l’expérience ” Ce n’était pas bon. “

“Nous avons de nombreux cas qui arrivent en Équateur, ils veulent aller dans d’autres provinces, ils ont obtenu des garanties qui ne correspondent pas à un déménagement dans d’autres provinces, ils refusent de se conformer aux dispositions (…) et nous ne pouvons pas prendre ce risque”, a-t-il poursuivi.

Il a également précisé qu ‘”un grand nombre de personnel est nécessaire pour contrôler les défauts d’isolement”. Cependant, avant la suspension, des vols déjà “autorisés” seront effectués dans les prochains jours, à la fois pour rapatrier les citoyens équatoriens et pour éloigner les étrangers du pays.

PRES DE 2000 CAS EN EQUATEUR

En revanche, Romo a confirmé ce lundi 60 décès et 1 926 positifs pour le coronavirus dans le pays andin.

81% des personnes infectées, 1 598, sont isolées à domicile avec des symptômes légers ou directement asymptomatiques. Cependant, 110 patients hospitalisés ont un pronostic réservé et 191 sont admis avec des symptômes bénins.

Romo a également annoncé que la journée de travail en face-à-face continuera d’être suspendue jusqu’au dimanche 5 avril, une prolongation de la mesure, qui a pris fin initialement mardi. La mesure n’affecte pas les services vitaux tels que la santé, l’approvisionnement en carburant ou la production de produits de première nécessité.

Guayas est la province avec les cas les plus positifs, avec 1 396, suivie par les provinces de Pichincha, avec 188, et Los Ríos, avec 60. Globalement, la pandémie a déjà 766 336 personnes infectées et 36 873 décès.