AMP.- Coronavirus.- Les États-Unis et le Mexique conviennent de maintenir la frontière entre les deux pays ouverte malgré le coronavirus

MADRID, 20 mars (EUROPA PRESS) –

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, et le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, ont eu une conversation jeudi dans laquelle ils ont convenu de maintenir la frontière entre les deux pays ouverte malgré la pandémie du nouveau coronavirus.

“Marcelo Ebrard et moi avons travaillé en étroite collaboration sur les restrictions de voyage qui équilibrent la protection de nos citoyens contre toute nouvelle transmission du Covid-19”, a déclaré Pompeo via son compte sur le réseau social Twitter.

Ensemble, nous pouvons réduire les risques pour la santé publique et prioriser le commerce et le trafic transfrontaliers essentiels “, a-t-il ajouté.

Dans ce sens, Ebrard s’est également exprimé, qui a affirmé avoir proposé à Pompeo “des mesures pour empêcher la propagation de Covid-19 de paralyser l’activité économique et la frontière restant ouverte au commerce et au travail”. Ebrard a également assuré à travers le réseau social susmentionné qu’il avait trouvé à Pompeo une “bonne disposition”, alors qu’il avait promis de détailler “les progrès” ce vendredi.

Les États-Unis ont convenu avec le Canada de fermer sa frontière commune au “trafic non essentiel” pour contenir l’expansion du coronavirus, qui en a plus de 14 000 affectés de son côté et 800 du côté canadien.