AMP.- Coronavirus.- Maduro suspend les liaisons aériennes du Venezuela vers l’Europe, la Colombie et le Panama

MADRID, 12 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a déclaré ce jeudi “l’urgence permanente” en raison de la pandémie de coronavirus, qui comprend la suspension d’au moins 15 jours des liaisons aériennes avec l’Europe, la Colombie et le Panama.

“Nous déclarons notre système de santé en urgence permanente pour prendre en charge les cas de coronavirus détectés”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, selon les médias vénézuéliens.

Le locataire du palais de Miraflores a souligné que les mesures adoptées par le gouvernement sont de nature purement préventive car aucun cas n’a encore été présenté au Venezuela.

L’une des mesures préventives annoncées lors de la conférence de presse est la suspension pour 15 jours de “vols en provenance d’Europe, de Colombie et du Panama à partir du 15 mars”.

Il a également annoncé la suspension des rassemblements de masse, tels que la fréquentation des concerts et des musées et “toutes les possibilités de création d’une culture de propagation dans les sites d’agglomération”.

Pour l’instant, il a exclu la fermeture des centres éducatifs mais a précisé que “s’il est nécessaire de suspendre les cours dans tout le pays, la continuité de l’année scolaire sera garantie par des moyens technologiques”.

Il a également indiqué que le gouvernement avait demandé la “collaboration” de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Chine pour lutter contre le coronavirus. Plus précisément, il a indiqué que le géant asiatique avait été invité à envoyer “les médecins et les scientifiques qui ont combattu le coronavirus pour en avoir la connaissance”.

Cependant, il a défendu que le système de santé vénézuélien est prêt à faire face à la pandémie. “Le moral des professionnels de la santé est très élevé” car “ils sont bien préparés”, a-t-il affirmé.

Dans ce contexte, le président bolivarien a exigé que son homologue américain, Donald Trump, “lève les sanctions pour acheter des traitements et des médicaments” pour les patients coronavirus qui se présentent.

En outre, il a demandé “que cette question ne soit pas politisée”. “La pandémie de coronavirus ne concerne pas les différences politiques, elle concerne la menace pour la santé et la vie des peuples du monde et du Venezuela. Je vous demande d’être un exemple pour résoudre cette situation. Nous sommes prêts à nous soutenir”, a-t-il déclaré.

MATURO INVITE L’OPEP ET SES PARTENAIRES À RETOURNER AU DIALOGUE

D’autre part, le président vénézuélien a demandé aux partenaires de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et à leurs alliés de reprendre le dialogue pour parvenir à des accords permettant de rétablir l’équilibre économique.

“Revenons, dis-je à nos partenaires de l’OPEP, à nos partenaires extra-OPEP, retournons à la réunion, au dialogue et recherchons des accords pour rechercher des solutions à court, moyen et long terme qui les ramèneront sur le marché pétrolier il s’agit d’une situation d’équilibre qui affecte l’équilibre financier, bancaire et économique du monde “, a-t-il affirmé.

Lors d’une conférence de presse offerte depuis le palais de Miraflores, le chef de l’Etat s’est assuré qu’il est en communication constante avec les membres de l’OPEP et ses partenaires.

“Nous avons contacté nos partenaires de l’OPEP, je suis en communication permanente avec eux, avec des partenaires comme la Russie, les producteurs de pétrole, pour prendre des initiatives dans les jours à venir des dialogues, des retrouvailles de l’OPEP, plus de pays non-OPEP et (…) la recherche de solutions à court et à long terme “, a-t-il déclaré.

Maduro a souligné, à son tour, que l’effondrement récent des prix du pétrole après que les membres de l’OPEP et leurs partenaires ne soient pas parvenus à un accord pour étendre les réductions de production a démontré l’importance de cette alliance pour l’équilibre des marchés.

En ce sens, elle a affirmé qu’entre 2017 et 2019 le marché pétrolier s’est stabilisé grâce à la baisse de production convenue en décembre 2016.

L’épidémie de coronavirus qui a été déclarée en décembre dernier dans la ville chinoise de Wuhan et qui s’est déjà propagée dans le monde a fait plus de 4 700 morts et plus de 127 000 cas confirmés, bien qu’il y en ait également plus de 68 000 récupéré.