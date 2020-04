AMP.- Cuba.- La justice cubaine libère l’opposant José Daniel Ferrer et le met en résidence surveillée

L’UNPACU attribue sa libération à la pression de l’UE

MADRID, 3 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le dissident cubain José Daniel Ferrer, qui attendait de connaître la condamnation à son encontre après avoir été jugé pour délits et privation de liberté, a été libéré ce vendredi et sera assigné à résidence.

Selon des informations communiquées par les prisonniers défenseurs cubains et l’Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), dont Ferrer est le chef, l’opposant a été libéré de la prison d’Aguadores – à Santiago de Cuba – où il était détenu depuis six mois.

Ferrer, l’un des visages les plus connus de l’opposition cubaine, a été libéré avec les trois accusés détenus avec lui le 1er octobre 2019: José Pupo, Fernando González et Roilán Zárraga.

“La justice est toujours une victoire pour n’importe quel État et pour tous ses citoyens. Nous sommes émus de revoir ces grands démocrates libres. Bravo pour l’Union européenne”, a déclaré Cuban Prisoners Defenders, une ONG qui a blâmé cette décision. la pression exercée par le bloc communautaire.

Javier Larrondo, président de l’ONG et représentant européen de l’UNPACU, a expliqué dans des déclarations à Europa Press que la mesure avait été reçue comme une “libération totale” étant donné que Ferrer “avait déjà ses libertés limitées”.

“Une mesure conservatoire n’a plus de sens maintenant qu’il était en détention provisoire, (…) la chose logique serait une limitation de la liberté ou un travail correctionnel sans internement. Soit on lui a déjà été appliqué, il ne les a pas respectées et il ne va pas les rencontrer “, a-t-il dit avant de souligner que” cela implique une libération “. “Nous sommes très heureux”, a-t-il ajouté.

Ainsi, Larrondo a désigné l’Union européenne comme l’architecte de la libération: “L’UE était très forte, devenant très dure de la part de l’État cubain qui est susceptible de ne pas détruire son pays”.

En ce sens, il a insisté sur le fait qu’ils n’étaient toujours pas “au courant de la peine” – prévue pour le 12 mars – et a imputé le retard dans sa délivrance au “jeu du régime” qui, selon lui, “nourris-le bien pour le faire plus décemment dans la rue.”

Le procès contre Ferrer s’est déroulé en une seule journée de plus de treize heures qui s’est déroulée à huis clos, avec la seule présence d’un journaliste. Même les «diplomates qui ont tenté d’entrer dans la pièce» se sont vu refuser l’accès et «les personnes qui voulaient y assister ont été arrêtées plus tôt», comme le prétend l’ONG.

L’OBSERVATOIRE CUBAIN DES DROITS DE L’HOMME CONDAMNE L’ARRESTATION DOMICILIAIRE DICTÉE CONTRE LES DISSIDENTS

L’Observatoire cubain des droits de l’homme (OCDH), une organisation qui rassemble des dissidents en Espagne, a dénoncé l’assignation à résidence prononcée contre le dissident et a insisté pour qu’il reste emprisonné “sous de fausses accusations”.

“Nous considérons comme une bonne nouvelle que les conditions de vie de Ferrer s’améliorent au milieu de la pandémie de coronavirus, qui peut être particulièrement sévère dans les prisons cubaines, mais sa peine de quatre ans et demi d’emprisonnement à domicile est la consommation d’une injustice”, a affirmé Alejandro González Raga, directeur exécutif de l’OCDH.

Dans un communiqué, l’organisation a condamné à son tour les “peines de détention à domicile” infligées aux opposants José Pupo Chaveco, Fernando González Vaillant et Evert Luis Hidalgo.

Cette même semaine, l’OCDH a demandé au Premier ministre de Cuba, Manuel Marrero Cruz, de réexaminer d’urgence tous les cas d’emprisonnement liés à l’exercice des droits fondamentaux et la libération de toutes les personnes impliquées.

Il a également demandé au gouvernement cubain de prendre des mesures urgentes pour garantir “la santé, la sécurité et les droits des détenus et empêcher l’effondrement des prisons par Covid-19”.

Le nombre de prisonniers politiques à Cuba s’élève à 118, comme l’entité l’a dénoncé. “Toutes les personnes condamnées à une assignation à résidence restent sur les listes tant que leurs condamnations ne sont pas annulées”, a averti l’organisation.

L’AFFAIRE FERRER

Le dissident avait déjà été arrêté en 2003 pour avoir participé au projet Varela, conçu par Oswaldo Payá pour obtenir des changements juridiques qui mèneraient à l’ouverture politique à Cuba grâce à l’initiative populaire, et condamné à 25 ans de prison.

Le chef de l’UNPACU était le dernier des 75 détenus à l’époque à être libéré. La plupart ont accepté de quitter Cuba, vers les États-Unis ou l’Europe, en échange de leur libération, grâce à la médiation de l’Église catholique et du gouvernement espagnol. Douze, dont Ferrer, ont refusé d’accepter ce qu’ils considéraient comme un exil forcé, alors sa libération de prison est intervenue plus tard, dans son cas en 2011.

Depuis sa “libération présumée”, “ce n’est pas parce qu’il a été exécuté avec la peine actuelle et la menace constante de retourner en prison”, selon Cubain Prisoners Defenders, Ferrer a été détenu plus de cent fois, mais sans inculpation. Cela a provoqué une moyenne d’une fois par mois pendant huit ans, “la majorité d’une manière extrêmement violente, avec des passages à tabac brutaux, des menaces et des agressions contre son domicile”, comme l’organisation l’a dénoncé à plusieurs reprises.

Les raisons de la dernière arrestation n’ont été révélées que le 20 novembre 2019, lorsque le journal officiel ‘Granma’ a annoncé que Ferrer avait été arrêté “en réponse à la plainte déposée par un citoyen cubain” qui l’a accusé ainsi que trois autres. des hommes “de l’avoir enlevé pendant une nuit entière et d’avoir été roué de coups.”