AMP.- USA / Brésil.- Trump recevra Bolsonaro ce week-end à sa résidence en Floride

MADRID, 6 mars (EUROPA PRESS) –

Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé qu’il recevrait son homologue brésilien, Jair Bolsonaro, ce week-end dans sa maison de vacances de Mar-a-Lago en Floride, avec l’intention d’avancer dans l’approche entre son pays respectifs et traiter les problèmes internationaux actuels.

Trump a expliqué aux médias qu’il s’agirait d’une réunion privée et qu’elle se déroulerait à la demande de Bolsonaro, avec qui il entretient de bonnes relations personnelles et une apparente mise au point sur les questions politiques.

La Maison Blanche, qui a insisté sur une “alliance forte” entre les États-Unis et le Brésil, a précisé dans un communiqué que la réunion aura lieu samedi et aidera les deux dirigeants à “parler des opportunités de construire un monde plus prospère et plus sûr.” et démocratique. “

“En tant que dirigeants des deux plus grandes économies de l’hémisphère, ils discuteront également des opportunités de restaurer la démocratie au Venezuela, de ramener la paix au Moyen-Orient, de mettre en œuvre des politiques commerciales qui favorisent la croissance et d’investir dans les infrastructures”, a ajouté le bureau de Trump.

Après l’arrivée de Bolsonaro à la présidence du Brésil, en janvier 2019, les deux pays ont cherché à améliorer les relations bilatérales, bien que l’approche n’ait pas été sans controverse. Trump est venu menacer d’imposer des tarifs sur le Brésil.