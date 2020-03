AMP.- Venezuela.- La Colombie estime que l’accusation de Maduro aux États-Unis est “décisive” dans la lutte contre le trafic de drogue

Les FARC parlent de “délire” et demandent à Duque de ne pas se laisser entraîner dans un “conflit international”

MADRID, 27 mars (EUROPA PRESS) –

Le ministère colombien des Affaires étrangères a estimé que l’accusation du président du Venezuela, Nicolás Maduro, aux États-Unis, était “décisive” dans la lutte internationale contre le trafic de drogue et le terrorisme.

Les accusations déposées par le procureur général américain William Barr devant les tribunaux de New York, Washington et Miami font également référence à la collusion présumée de Maduro avec la guérilla des FARC et sa dissidence.

Selon le parquet américain, Maduro s’est d’abord allié aux FARC, puis à sa dissidence pour obtenir de la cocaïne colombienne, puis la distribuer par voie maritime et aérienne aux États-Unis. En échange, a déclaré Barr, le chef “Chavista” aurait remis des armes aux insurgés colombiens.

La Colombie a assuré qu ‘”elle a pris note des informations, ainsi que des données et des faits” divulgués par le Département de la justice. Le ministère des Affaires étrangères a précisé que “Jesús Santrich” et “Iván Marquez”, “dirigeants du GAO-R, une organisation terroriste de dissidence” sont mentionnés directement dans l’accusation.

Ainsi, le département dirigé par Claudia Blum a souligné que, “il y a longtemps”, ils avaient déjà souligné “la nécessité de traduire en justice les personnes protégées par le régime illégitime de Nicolás Maduro”.

“Il est urgent que la communauté internationale prenne note des accusations portées qui indiquent l’étendue des actions du régime illégitime et d’organisations terroristes telles que le Groupe armé résiduel (GAO-R) de la dissidence”, a ajouté le ministère colombien des Affaires étrangères.

“Seule la coopération judiciaire internationale permettra au monde de faire face au terrorisme, au trafic de drogue et à toutes les formes de criminalité transnationale”, a déclaré la diplomatie colombienne dans un communiqué.

“NARCO-GOUVERNEMENT MISERABLE”

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a réagi sur Twitter accusant Iván Duque d’être “un misérable narco-gouvernement, sujet et associé aux États-Unis dans les affaires mondiales les plus lucratives et perverses de production et de distribution de drogues, qui tuent et asservissent des millions de jeunes en Amérique. “

Le parti politique né des FARC, la Force alternative révolutionnaire commune, a qualifié l’accusation américaine de “fausse”. “Aucune personne sensée, encore moins la communauté des nations, ne peut accepter une telle illusion”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les FARC ont indiqué que l’attitude de l’administration Donald Trump “s’explique par le désespoir d’un dirigeant réélu qui voit l’eau de son empire, frappé par le tsunami de la crise qui l’envahit”.

La formation de gauche a considéré que la Colombie ne pouvait rester “indifférente” à ce qu’elle avait prévu comme “un conflit international” à la frontière avec le Venezuela, raison pour laquelle elle a exhorté Duque “à s’exprimer clairement en rejetant cette affirmation du gouvernement. Américain. “

“La Colombie ne peut pas continuer d’être le fer de lance de la stratégie interventionniste des États-Unis”, a-t-il affirmé, avertissant qu ‘”un conflit armé international sur le territoire du pays frère finirait sans aucun doute par entraîner les Colombiens”. “Ne laissons pas cela se produire”, a-t-il demandé.

Les FARC ont également saisi l’occasion pour exiger la fin des «blocus et mesures restrictives, véritables armes criminelles, contre les peuples souverains», faisant allusion aux sanctions américaines contre le Venezuela ou Cuba.

Avec tout cela, les FARC ont appelé “à la libre conscience de l’humanité, aux peuples et aux nations du monde et aux Nations Unies pour dénoncer un tel acte de piraterie internationale, en violation des principes du droit international”.