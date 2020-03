AMP.- Venezuela.- Les États-Unis portent plainte contre Maduro et d’autres hauts fonctionnaires pour trafic de drogue

Les États-Unis offrent jusqu’à 15 millions de dollars pour la capture du président vénézuélien

MADRID, 26 mars (EUROPA PRESS) –

Le gouvernement américain a déposé des accusations criminelles jeudi contre le président du Venezuela, Nicolás Maduro, et d’autres hauts fonctionnaires de son gouvernement pour son implication présumée dans le trafic de cocaïne vers la puissance nord-américaine.

Lors d’une conférence de presse, le procureur général des États-Unis, William Barr, a accusé Maduro de diriger un véritable cartel composé de responsables “Chavista” qui “a permis au Venezuela d’être utilisé comme lieu sûr pour le trafic de drogue” dans la région.

Selon le ministère de la Justice, les liens de Maduro avec le trafic de drogue remontent à l’époque où il était ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement Hugo Chávez. Il s’est donc assuré de “garder la porte ouverte entre la Colombie et le Venezuela” pour le trafic de cocaïne, a-t-il dit.

Ce cartel serait fondé sur une alliance entre des responsables vénézuéliens et la guérilla colombienne des FARC, “l’un des plus grands producteurs de cocaïne au monde”.

Comme Barr l’a expliqué, Maduro aurait non seulement travaillé avec les FARC pour obtenir la cocaïne, mais aurait également fourni au groupe armé les armes et explosifs nécessaires à sa guerre contre l’État colombien.

Le procureur général a accusé le président bolivarien et ses collaborateurs d’utiliser ce cartel pour “se remplir les poches” et consolider leur pouvoir, ainsi que “d’utiliser la cocaïne comme arme” contre Washington: “Il a inondé les États-Unis de cocaïne”.

L’accusation contre le locataire du palais de Miraflores pour “narcoterrorisme” est divisée en quatre feuilles – deux déposées devant les tribunaux de New York, l’une à Miami et l’autre à Washington.

Il atteint également près d’une douzaine de hauts responsables vénézuéliens, dont le vice-président du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV) au pouvoir et le président de l’Assemblée constituante, Diosdado Cabello; Le ministre de la Défense Vladimir Padrino; et l’ancien directeur du renseignement militaire Hugo Armando Carvajal.

Le président de la Cour suprême de justice (TSJ), Maikel Moreno, se distingue également, accusé de “blanchiment d’argent” à l’échelle internationale et de “complot”.

MILLIONS DE RÉCOMPENSES

Pour garantir que ces allégations prennent effet, les départements de la justice et de l’État ont annoncé une récompense pouvant aller jusqu’à 15 millions de dollars en échange de toute information conduisant à la capture de Maduro.

L’administration Donald Trump a également offert des récompenses allant jusqu’à dix millions de dollars pour l’arrestation de Cabello, Carvajal, de l’ancien militaire Clíver Alcalá Cordones et du vice-président économique, Tareck El Aissami.

“Le peuple du Venezuela mérite un gouvernement transparent, responsable et représentatif qui réponde aux besoins de son peuple”, a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, sur Twitter.

Interrogé sur la manière dont les États-Unis entendent rendre effective cette accusation criminelle contre Maduro et ses collaborateurs, notamment sur la possibilité de mener une intervention militaire au Venezuela, Barr a refusé de répondre. “Je ne vais pas spéculer”, a-t-il dit.

LE CARTEL DES SOLEILS

Bien que le procureur général ne l’ait pas défini comme tel, les mémoires obtenus par la presse américaine font référence à l’organisation criminelle présumée dirigée par Maduro comme le Cartel des Suns.

L’Office international de contrôle des stupéfiants (OICS), qui fait partie du système des Nations Unies, avait déjà mis en garde en février dernier contre une possible infiltration de trafic de drogue dans les forces de sécurité vénézuéliennes qui aurait pris forme par le biais du Cartel. des soleils.

“Il semble que des groupes criminels en République bolivarienne du Venezuela aient réussi à s’infiltrer dans les forces de sécurité gouvernementales et ont créé un réseau informel connu sous le nom de Cartel de los Soles pour faciliter l’entrée et la sortie de drogues illicites”, a déclaré l’OICS. dans son rapport annuel 2019.

Des informations journalistiques ont également mis en évidence l’existence d’un réseau de responsables «chavistes» dédiés au trafic de drogue, désignant spécifiquement Cabello et El Aissami, en tant que chefs de file de ce cartel des soleils.

Les États-Unis ont imposé de nombreuses sanctions contre Maduro et de hauts responsables vénézuéliens, dont Cabello et El Aissami, pour trafic de drogue, corruption et violations des droits de l’homme, mais les accusations pénales représentent un bond qualitatif dans leur offensive pour obtenir des élections “libres” dans le Nation des Caraïbes.

Washington est le principal partisan de Juan Guaidó dans la communauté internationale, qu’il reconnaît comme “président en charge” du Venezuela. Guaidó, qui a pris ses fonctions en janvier 2019, a promis d’expulser Maduro de Miraflores pour ouvrir la voie à une transition démocratique.