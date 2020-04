AMP.-Venezuela.-L’Espagne évite de soutenir la proposition américaine d’un gouvernement de transition pour le Venezuela et insiste sur la négociation

Il propose “d’accompagner” le dialogue et demande à tous les acteurs d’éviter “d’éroder la confiance”

MADRID, 2 avr (EUROPA PRESSE) –

Le ministère des Affaires étrangères, de l’UE et de la Coopération a publié jeudi une déclaration sur la proposition américaine d’un gouvernement de transition pour le Venezuela dans laquelle il déclare simplement qu’il “l’a examiné avec intérêt”, mais n’exprime pas son soutien à cette initiative.

Au lieu de cela, il insiste sur son engagement en faveur d’une “solution négociée, menée par les Vénézuéliens eux-mêmes, qui permette de sortir de la crise en organisant des élections présidentielles et législatives avec toutes les garanties démocratiques”.

Telle est la position de l’Espagne, de ses partenaires au sein de l’UE et du groupe de contact international promu par l’Union européenne elle-même. Pour cette raison, “l’Espagne a soutenu les négociations” parrainées par la Norvège à Oslo et à la Barbade – qui ont échoué en août dernier – “et a insisté sur la reprise des efforts de négociation”.

L’année dernière, l’Espagne et les États-Unis ont partagé l’objectif de résoudre la crise vénézuélienne avec des élections présidentielles libres et garanties, mais ils ont eu des divergences sur la manière d’atteindre cet objectif.

Or, la position espagnole n’est pas la même que celle des autres partenaires de l’UE en ce qui concerne la proposition des États-Unis de créer un “Conseil d’État” dans lequel se trouvent le gouvernement et l’opposition, qui sert de gouvernement de transition et dans lequel Nicolás Maduro et Juan Guaidó ne sont pas là (bien qu’il continuerait comme président du Parlement).

BERLIN APPUIE UN GOUVERNEMENT TRANSITOIRE

Ce jeudi, le ministère allemand des Affaires étrangères a écrit sur son compte Twitter que son gouvernement “soutient la proposition d’un gouvernement de transition de parité au Venezuela pour préparer les élections” et qu’il maintient la reconnaissance de Juan Guaidó en tant que président par intérim du pays.

Dans l’ensemble, Berlin est d’accord avec l’Espagne pour dire que “un consensus politique dans le cadre du processus d’Oslo est la bonne façon de résoudre la crise”.

Le communiqué étranger appelle “tous les acteurs vénézuéliens et internationaux à s’engager véritablement dans une négociation” qui permet “de mettre le Venezuela sur la voie du retour à la démocratie et à la prospérité en organisant des élections avec des garanties”, en plus de “confronter adéquatement la pandémie de coronavirus.

Dans le même ordre d’idées, il exhorte “tous les acteurs à s’abstenir de toute action susceptible de saper la confiance nécessaire au succès des négociations” et “réitère sa volonté d’accompagner activement le processus de négociation”.

IMPACT COVID-19 “POTENTIELLEMENT DÉVASTATRICE”

Pour le gouvernement espagnol, “l’impact potentiellement dévastateur que la pandémie de Covid-19 peut avoir sur la situation économique et sociale déjà très dégradée au Venezuela exige de tous les acteurs un effort spécial d’unité, de générosité et de solidarité”.

Pour sa part, le Service européen pour l’action extérieure a déclaré mercredi qu’il étudierait la proposition “soigneusement” et ferait une évaluation dans les prochains jours, mais qu’il soutiendrait “toutes les mesures” pour parvenir à une solution pacifique et démocratique dans le pays.