AMP.- Venezuela.- L’ex-militaire Clíver Alcalá arrive aux États-Unis pour témoigner contre Maduro après sa reddition en Colombie

MADRID, 28 mars (EUROPA PRESS) –

L’ancien militaire vénézuélien Clíver Alcalá, une figure clé du processus ouvert par les États-Unis contre le président du Venezuela, Nicolás Maduro, est déjà arrivé sur le sol américain après s’être rendu en Colombie avec l’intention de déclarer contre le président et après avoir éludé un ordre de arrestation délivrée par les autorités vénézuéliennes, qui l’accusent de trahison.

Alcalá, un ancien militaire «Chavista» et rival de Maduro, est apparu jeudi comme un acteur clé du conseil politique vénézuélien. D’une part, les États-Unis l’ont imputé avec Maduro pour le crime de “narcoterrorisme” tandis que le procureur général vénézuélien, Tarek William Saab, a demandé son extradition immédiate pour avoir planifié un coup d’État.

À la fin, le général à la retraite a décidé de se rendre à la police colombienne dans la ville de Barranquilla, dans le nord du pays, et a été transféré aux États-Unis dans un avion de la National Anti-Drug Agency (DEA) des États-Unis, vers 16 h 30. vendredi après-midi dernier, heure locale, selon des sources parues dans le journal ‘El Tiempo’.

Selon la version proposée par Saab jeudi, Alcalá lui-même a avoué un “plan subversif” avec lequel le soi-disant “président en charge” du pays, Juan Guaidó, aurait l’intention de lancer des attaques ciblées contre le Venezuela avec des “groupes d’assaut” formés en Colombie.

En fait, cette semaine, l’ancien officier militaire a été saisi d’un arsenal saisi de 26 fusils d’assaut sans marque ni série, calibre américain 556, AR-15, “ainsi que d’autres éléments de la guerre”, lors d’un raid policier Colombienne à Barranquilla.

Après le raid, et dans des déclarations à Infobae, le général à la retraite a accusé des éléments prétendument opposés mais en réalité liés à Maduro de la fuite de l’arsenal à cause de “cette opposition qui veut continuer à vivre avec le gouvernement Maduro, cette opposition qui n’a pas Il ne veut rien changer au Venezuela, qu’au Venezuela les vices soient remplacés mais que les vices ne soient pas éliminés. “

Plus tard, sur son compte Twitter, le général à la retraite a assuré que ces armes “appartiennent au peuple du Venezuela et étaient transportées sur le territoire colombien pour commencer la libération par nos Forces armées nationales”, indiquant son intention de lancer un coup d’État contre Maduro.

Ainsi, Saab a annoncé un mandat d’arrêt contre Alcalá pour “trahison, trafic illicite d’armes de guerre, terrorisme, tentative d’assassinat et d’association” et a indiqué que, pour le rendre effectif, il demanderait l’extradition vers la Colombie, confiant le faire avant les États-Unis pour qu’il se termine à Caracas, pas à Washington.

Cependant, l’ancien général a éludé l’ordre et se trouve à Washington où il prévoit de comparaître devant la justice américaine pour témoigner contre Maduro et le reste des personnes accusées de “narcoterrorisme”.

Plus précisément, le procureur général américain, William Barr, explique dans la communication des griefs que “Maduro et d’autres membres de haut rang du Chavismo font partie du Cartel de los Soles et cela est démontré par l’insigne porté sur les uniformes des militaires vénézuéliens de haut rang. rang. ” Plus précisément, pour la capture de Nicolás Maduro, il est prêt à payer la somme de 15 millions de dollars.