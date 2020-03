AMP2.- USA / Espagne – González Laya s’entretient avec son homologue américain sur le coronavirus et le Venezuela

La ministre a discuté avec son collègue allemand de la possibilité d’une aide rapide à l’Espagne en raison de la crise et a parlé dimanche aux Chinois

MADRID, 16 mars (EUROPA PRESS) –

La ministre des Affaires étrangères, de l’UE et de la Coopération, Arancha González Laya, s’est entretenue lundi avec le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, après avoir annulé le voyage qu’il avait prévu de faire à Washington cette semaine en raison de l’épidémie de coronavirus.

Comme l’a rapporté une porte-parole du Département d’État, tous deux ont parlé des efforts déployés pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le monde et ont également “poursuivi leurs discussions productives sur la manière de faire face à la répression inhumaine de l’ancien régime de Maduro contre le peuple vénézuélien. “

En outre, Pompeo “a exprimé sa profonde appréciation pour la coopération bilatérale forte et durable entre les États-Unis et l’Espagne” et pour les contributions de l’Espagne “à la paix et à la sécurité mondiales”. Ils ont également abordé “les questions commerciales bilatérales et l’importance de développer les capacités de l’OTAN pour relever les défis mondiaux”.

Sur son compte Twitter, González Laya a expliqué avoir parlé de la “collaboration entre les États-Unis et l’Espagne dans la lutte” contre l’épidémie. Pour sa part, Pompeo a souligné qu’il s’agissait d’une “conversation approfondie”.

“Nous progressons sur des questions clés et sur nos priorités communes. Les deux pays continueront à être unis dans les moments difficiles pour promouvoir la sécurité mondiale, la démocratie et les droits de l’homme”, a-t-il déclaré sur le même réseau social.

González Laya avait prévu cette semaine un voyage à Washington avec le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, dans lequel ils allaient aborder les questions de commerce et de coopération en matière de défense, ainsi que le voyage d’État à Los Reyes en avril prochain, un voyage qui, pour le moment, n’a pas été annulé.

La chef de la diplomatie espagnole s’est également entretenue lundi avec sa collègue allemande, Heiko Maas, principalement sur la situation des voyageurs allemands en Espagne et sur une éventuelle aide rapide de l’Allemagne, a fait savoir le ministère allemand des Affaires étrangères.

Dimanche, il s’est entretenu avec son homologue chinois Wang Yi de la possibilité que la Chine envoie des fournitures médicales en Espagne et garde le commerce ouvert, et avec le danois Jeppe Kofod pour coordonner les réponses à l’épidémie.

VOYAGES AUX USA, INTERDITS

Le gouvernement des États-Unis a interdit les déplacements depuis le territoire de Schengen, y compris l’Espagne, depuis vendredi dernier, dans une décision qui n’avait pas été précédemment communiquée aux institutions européennes ou au gouvernement espagnol, comme l’a reconnu le ministre lors d’un entretien avec CNN.

En tout état de cause, González Laya a interprété la décision comme une mesure de contrôle de la propagation du virus, qui est la priorité à l’heure actuelle, tout en soulignant qu’il est nécessaire de veiller à ce que le commerce continue de fonctionner, car l’économie ne peut être stoppée et, De plus, des fournitures sont nécessaires.

L’ambassade des États-Unis en Espagne recueille sur son site Web la déclaration d’état d’alarme approuvée par le gouvernement et les restrictions de mouvement que cela implique pour tous ceux qui se trouvent dans le pays.

Pompeo s’est également entretenu ce dimanche avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et lui a assuré que les États-Unis “prendraient toutes les mesures nécessaires pour arrêter la propagation” du virus. Le Département d’État s’efforce également d’aider ses ressortissants.